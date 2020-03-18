Акції, держоблігації та курс валют: як пандемія COVID-19 впливає на фінансові ринки

Глобальні ф’ючерси на акції в середу, 18 березня, потрапили на територію мінливої торгівлі. Адже побоювання інвесторів щодо негативних наслідків коронавірусу для світової економіки перевершили їхні сподівання, що влада країн зможе поліпшити ситуацію.

Більшість традиційних, безпечніших активів теж зазнали тиску, що і призвело до значних розбіжностей на ринках, повідомляє Investing.com.

Читайте також: Фондові ринки Європи обвалилися слідом за США й Азією: коротко про ситуацію на біржах

Що відбувається на фондових ринках

Станом на ранок середи, 18 березня, ф’ючерси на Euro Stoxx 50 впали на 4,5%. Таким чином європейський фондовий ринок знову просів.

В Азії індекс широкого ринку MSCI азійсько-тихоокеанського регіону, не враховуючи Японію, знизився на 1,4% – до мінімуму, який востаннє був зафіксований у кінці 2016 року. Японський фондовий показник Nikkei опустився на 0,2%.

Знати більше: ​Фондовий ринок США в час "ведмедів": як змінилися біржові індекси та що буде з цінами акцій

Ф’ючерси на акції США знизилися на 3,7% в Азії, зменшившись загалом до свого денного ліміту. Це сталося через день після того, як індекс найбільших американських компаній S&P 500 піднявся на 6%, а промисловий індекс Доу-Джонса зріс на 5,2% або на 1049 пунктів.

Ріст індексу Доу-Джонса на 1000 – це явище, яке можна спостерігати лише під час фінансової кризи. Це не є хорошим знаком. Ріст цього показника на 100 пунктів був би значно кращим для економіки,

– зазначив Томоакі Шишидо, старший стратег компанії Nomura Securities.

Як країни боротимуться з наслідками коронавірусу

Великі перепади цін на акції призвели до просідання ринку, оскільки інвестори не охоче торгували і тим самим зменшили обсяг торгів. Незначний ріст вартості акцій на Волл-стріт відбувся на тлі повідомлень, що уряд США розробили стратегію дій для боротьби з наслідками коронавірусу для економіки.

Цікаво: Коронавірус і бізнес: як уряд Ізраїлю допомагатиме підприємцям не збанкрутувати

Зокрема, у вівторок, 17 березня, адміністрація Дональда Трампа оприлюднила інформацію про виділення 1 трильйона доларів матеріальної допомоги, постраждалим від коронавірусу громадянам. Владою США заплановано надати американцям чеків на 1000 доларів впродовж двох тижнів.

Це значно більше, ніж пакет допомоги на суму 787 мільярдів доларів, який адміністрація колишнього президента США Барака Обами виділяла після кризи, спричиненої банкрутством "Леман Бразерс",

– заявив Масахіро Ічікава, старший стратег компанії Sumitomo Mitsui Asset Management.

Уряд Великої Британії оголосив про виділення фінансової допомоги на суму 330 мільярдів фунтів (400 мільярдів доларів) для підприємств, які опинилися в скрутному становищі через коронавірус. Франція має надати 45 мільйонів євро для допомоги компаніям і працівникам.

Банківські аналітики прогнозують стрімкий економічний спад навіть у другому кварталі 2020 року, оскільки уряди держав виділяють величезні суму для боротьби з наслідками смертельного вірусу. Окрім того, низка компаній змушена тимчасово не працювати, цим самим наражаючи себе на значні матеріальні збитки.

Читайте також: Без паніки: як заробляти на інвестиціях під час кризи на фондових ринках

Федеральна резервна система США у вівторок, 17 березня, оголосила про відкриття власного Фонду фінансування для підтримки короткострокових корпоративних позик.

Облігації і валюти

Казначейство США може не оговтатися від своїх великих втрат у вівторок, коли дохідність за 10-річними облігаціями досягла двотижневого максимуму в 1,105%. Востаннє вона становила 0,999%.

Цікаво, що дохідність облігацій падає, навіть коли Федрезерв купує цінних паперів на 40 мільярдів доларів щодня. Це перевершує попередні сценарії ФРС щодо кількісного ослаблення і демонструє, що зараз існує тиск на продажу,

– стверджує Томоакі Шишидо.

Діапазон дохідності між 30-річними і 5-річними облігаціями збільшився майже до 1% - це найвищий показник з вересня 2017 року. 30-річні облігації США приносять 1,620%.

До теми: Єврооблігації. Інструмент для збереження коштів під час паніки

Щодо валютного ринку:

Австралійський долар опустився до позначки 0,6019 долара США після того, як у вівторок досягнув мінімуму – 0,5958 долара США.

опустився до позначки 0,6019 долара США після того, як у вівторок досягнув мінімуму – 0,5958 долара США. Курс новозеландського долара відновився до рівня 0,5961 долара США.

відновився до рівня 0,5961 долара США. Курс євро становить 1,1 долара США.

Ф'ючерси на нафту опустилися майже до рівня 26 доларів за барель на тлі цінової війни, яку почала Саудівська Аравія через відмову Росії підтримати зменшення обсягів видобутку сировини.

Що відомо про коронавірус? Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Також ВООЗ визнала коронавірус пандемією.



Станом на 18 березня 2020 року у світі зареєстровано 198 155 підтверджених випадків зараження, із них 5 833 – закінчилися смертю. Одужало вже 81 960 осіб. На території Європи зафіксовано 74 142 випадків захворювання COVID-19.



В Україні підтверджено 14 випадків захворювання на COVID-19, спричинений новим коронавірусом, 2 з них – летальні.