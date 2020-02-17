Коронавірус у 2020 році: яких збитків зазнають світові авіаперевізники

Масштабне скасування рейсів унаслідок спалаху нового коронавірусу негативно вплине на прибутки світових авіакомпаній.



У першому кварталі 2020 року доходи авіаперевізників знизяться з 4 мільярдів до 5 мільярдів доларів. Про це повідомляє Forbes із покликанням на прогноз спеціалістів Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO).

Зокрема, у ICAO стверджують, що новий коронавірус, яким заразилися близько 65 тисяч людей у всьому світі та померло щонайменше 1380 осіб, матиме сильніший вплив на сферу авіації, ніж епідемія SARS (гострий респіраторний синдром) 2003 року.

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За даними організації, хоча 50 світових авіакомпаній значно скоротили перевезення, інші 70 повністю скасували всі міжнародні рейси до та з материкового Китаю. Це, своєю чергою, призвело до скорочення на 80% рейсів іноземних компаній до КНР та зменшення на 40% авіаперевезень китайськими компаніями.

Аналітики прогнозують у першому кварталі 2020 року зниження пасажиромісткості на 40% (майже 20 мільйонів пасажирів), а також скорочення прибутків авіаперевізників із 4 мільярдів до 5 мільярдів доларів.

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За даними консалтингової компанії OAG, яка аналізує діяльність аеропортів та складає рейтинги за кількістю рейсів, з-поміж усіх країн, що зіштовхнулися зі стрімким зменшенням кількості авіаперельотів до Китаю, саме Японія зазнала найбільше збитків. Це пов’язано з тим, що на 200 тисяч місць, куди здійснюються прямі польоти з Японії, приблизно 60% всього трафіку становлять рейси до КНР.

За прогнозами ICAO, у першому кварталі 2020 року Японія втратить 1,29 мільярда доларів доходів через зниження кількості китайських туристів. А інша, близька до Китаю, країна – Таїланд – може втратити 1,15 мільярда доларів.



Коронавірус у Китаї завдасть збитків провідним авіаперевізникам / GettyImages

Основна статистика

Ще місяць тому польоти, здійсненні з Китаю та в Китай, становили близько 5,2% від загальних міжнародних авіаперевезень. За даними OAG, на початку минулого тижня це число знизилося до 1,8%.

Коли авіаційна галузь остаточно відновиться В OAG зазначають, що здійснення авіаперевезень до та з Китаю повернеться до свого традиційного графіка й потужностей приблизно через пів року, як було після SARS та Еболи. Однак усе залежить від того, як розвиватиметься новий коронавірус.

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