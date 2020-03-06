Коронавірус, євро та ціни на нафту: що може спричинити обвал на ринку акцій Великої Британії

Фондовий ринок Великої Британії теж зазнав стрімкого падіння в умовах побоювань щодо негативних наслідків коронавірусу для світової економіки.

Так, британський фондовий індекс FTSE 100 знизився у четвер, 5 березня, повідомляє Forbes.

Заява міністра охорони здоров'я Німеччини Йенса Шпана про прискорення поширення епідемії коронавірусу та виявлення все більше нових випадків ураження новим вірусом сколихнула фінансові ринки.

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Однак коронавірус, Covid-19, – не єдина загроза, яка може завдати удару британському фондовому ринку у 2020 році. Перехідний період після Brexit та потенційне падіння темпів росту економіки єврозони також можуть стати причинами різкого зниження цін на акції.

Курс євро

Погіршення економічних умов у країнах Європи пов'язане з падінням курсу євро. Це може мати величезний вплив на найбільші компанії Великої Британії, які все ще залежать від єврозони і здійснюють фінансові операції з підприємствами країн, що входять до складу Європейського Союзу, в єдиній валюті – євро.

Падіння курсу євро проти фунта стерлінга негативно позначиться на прибутках цих фірм. Unilever, Vodafone, International Consolidated Airlines і Associated British Foods та інші британські компанії усе ще залежні від курсу євро.

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Загалом, рівень економіки країн Європи погіршився внаслідок поширення нового коронавірусу. Є ймовірність того, що Європейський центральний банк слідом за Федеральною резервною системою США знизить базову відсоткову ставку, щоб уникнути нової фінансової кризи. Це рішення, своєю чергою, також спричинить тиск на курс євро.



Курс євро вплине на фондовий ринок Великої Британії / Flickr

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Лібералізація грошово-кредитної політики з боку Банку Англії теж є можливою в умовах поширення коронавірусу. Однак таке послаблення може бути набагато суттєвим саме у Франкфурті – фінансовій столиці Німеччини, якщо враховувати гірший стан економік великих країн єврозони порівняно з Великою Британією.

Зниження цін на нафту

За даними FTSE Russell, енергетичні гіганти Royal Dutch Shell і BP становлять майже 13% всієї ринкової вартості індексу FTSE 100. Як бачимо, сектор нафти й газу є досить великою часткою цього фондового показника. Якщо FTSE 100 знижуватиметься, акції компаній цього сектору не будуть дуже прибутковими.

Окрм того, ціни на нафту знизились на 10 доларів ще півтора тижня тому через поширення коронавірусу.

Зокрема, сьогодні, 6 березня, вартість нафти Brent впала до 49,57 долара за барель. За даними аналітиків UBS, ціни на чорне золото в цьому році можуть досягти 45 доларів за барель.

З-поміж інших основних макроекономічних та геополітичних факторів, що можуть вплинути на зниження вартості нафти – торговельна війна США і Китаю. У довгостроковій перспективі – це рішення ОПЕК щодо обсягу видобутку сировини.

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