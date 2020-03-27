Нафта й акції дорожчають, золото і долар падають: що відбувається на фінансових ринках

У п’ятницю, 27 березня, азійські фондові ринки та ціни на нафту піднялися. Цьому сприяло очікування інвесторів на додаткові заходи, спрямовані на боротьбу з коронавірусом.

Така потреба виникла після оприлюднення нових даних щодо росту рівня безробіття у США до рекордного рівня, повідомляє Ліга.Бізнес із покликанням на закордонні ЗМІ.

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Як змінилися основні фондові індекси Азії

Індекс MSCI за акціями Азійсько-Тихоокеанського регіону за межами Японії зріс на 1,2% .

за акціями Азійсько-Тихоокеанського регіону за межами Японії . Японський фондовий індекс Nikkei збільшився на 1,44% .

. Ф’ючерси E-Mini на S&P 500 знизилися на 0,95% , попри триденний ріст індекса акцій найбільших американських компаній S&P 500.

, попри триденний ріст індекса акцій найбільших американських компаній S&P 500. Ціни акцій у Китаї збільшилася на 0,8% .

. Акції у Південній Кореї, яка теж сильно постраждала від пандемії коронавірусу, піднялися на 1,62%.

Зниження курсу долара

Курс долара почав знижуватися щодо інших валют. Адже зараз набирають обертів рішення центральних банків, спрямовані на розв’язання проблеми дефіциту долара на фінансових ринках.

Валютний стратег компанії Daiwa Securities у Токіо зазначив, що намагання скуповувати долари через проблеми з ліквідністю уже не такі великі.

Бурхлива реакція фінансових ринків на долар виникла після того, як голова Федеральної системи США Джером Павелл заявив, що у США може початися рецесія. Криза, своєю чергою, спричинить стрімкий ріст рівня безробіття в країні.

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У результаті на валютному ринку США курс долара знизився на 0,89% до 108,64 єни в Азії. Упродовж тижня американська валюта впала на 2%.

Окрім того, долар продемонстрував зниження впродовж тижня і щодо інших валют: швейцарського франка, фунта і євро.

Як змінилися ціни на нафту

Під час відкриття азійських ринків нафта марки WTI зросла в ціні на 2,08% – до 23,07 долара за барель. Станом на п’ятницю, 27 березня, 8:10 год за київським часом вартість Brent становить 26,50 долара за барель, а WTI – 23,02 за барель.

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Ціна золота

Золото стало дешевшим на 0,44%, досягнувши 1626,16 долара за унцію.

Учасники ринку золота занепокоєні зниженням пропозиції після того, як відбулася розбіжність між цінами в Лондоні та Нью-Йорку. Адже через поширення коронавірусу країни змушені були закрити кордони. Тому літаки, які раніше перевозили золото, відповідно не здійснюють рейси. Окрім того, низка заводів із переробки дорогоцінних металів теж не працює.

Що відомо про коронавірус? Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Також ВООЗ визнала коронавірус пандемією.



Станом на 27 березня 2020 року у світі зареєстровано 537 808 підтверджених випадків зараження, із них 24 127 – закінчилися смертю. Одужало вже 123 312 осіб.



В Україні підтверджено 218 випадків захворювання на COVID-19, спричинений новим коронавірусом, із них 5 – летальні, а 4 пацієнти одужали.