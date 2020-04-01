Найгірший квартал за всю історію: ціни на нафту рекордно впали з початку 2020 року

У середу, 1 квітня, ціни на нафту не продемонстрували стабільності. Таким чином, перший квартал 2020 року завершився для нафтової індустрії рекордним падінням.

За даними Інтерфакс-Україна, ціна червневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на ранок 1 квітня становила 25,83 долара за барель. Вартість сировини знизилася на 1,97% з моменту попередньої сесії торгів.

Читайте також: Що буде з цінами на акції: інвестор спрогнозував майбутнє фондового ринку США

За результатами торгів у понеділок, 30 березня, травневі ф’ючерси на нафту Brent знизилися в ціні на 0,09%.

Травневі ф’ючерси на нафту WTI під час торгів на Нью-Йоркській товарній біржі подорожчали на 0,03 долара (0,15%), досягнувши 20,51 долара за барель. До моменту закриття минулої сесії торгів вартість контракту зросла на 1,9%.

У першому кварталі 2020 року обвал цін на нафту еталонних марок став найбільшим за всю історію. Зокрема, вартість Brent з початку року впала на 65,6%, а WTI – на 66,5%.

Цікаво: Корекція на фондовому ринку США: що потрібно знати про ключові зміни на біржах

У вівторок, 31 березня, президент США Дональд Трамп повідомив, що Сполучені Штати втрутяться в цінову війну між Саудівською Аравією і РФ. Країни об’єднають зусилля, щоб вирішити проблему обвалу вартості сировини.

Під час брифінгу в Білому домі Трамп зазначив, що вже обговорив питання цін на нафту з президентом РФ Володимиром Путіним. Також він зв’язався і з наслідним принцом Саудівської Аравії щодо розв'язання цінової проблеми.

Ми займемося цим всі разом і побачимо, що можна буде зробити,

– сказав Трамп під час брифінгу.

У середу, 1 квітня, трейдери чекають на публікацію доповіді Міністерства енергетики США щодо запасів нафти в країні.

Згідно з даними Американського інституту нафти (API), на минулому тижні запаси нафти у США збільшилися на 10,5 мільйона барелів; запаси бензину – на 6,1 мільйона барелів; запаси дистилятів, навпаки, зменшилися на 600 тисяч барелів.