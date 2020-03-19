Обвал фондових ринків: що треба знати про велике падіння показників світових бірж

Рік почався для світових фондових ринків успішно. Відомі технологічні гіганти, з-поміж яких Apple, Tesla, Amazon, Google та інші, публікували звіти про свої прибутки за останній квартал 2019 року. На тлі їхніх високих доходів акції зростали в ціні. Однак обвал фондового ринку 2020 року, усе-таки, стався.

Ууспіх на початку року швидко закінчився після того, як світом почав поширюватися новий коронавірус, який забирає життя тисячі людей і завдає значних збитків економіці. Інвестори запанікували й почали вкладати гроші в так звані "захисні активи" (валюту, дорогоцінні метали, рідше – у держоблігації). Відповідно ключові фондові індекси почали різко опускатися, а цінні папери компаній – дешевшати.

Що відбувається на світових біржах, а також детальніше про основні хвилі падіння фондових показників – читайте в огляді 24 каналу.

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Обвал фондових ринків: лютий 2020 року – початок краху

Останній тиждень лютого став для світових фондових ринків найгіршим із часу фінансової кризи 2008 року. Починаючи з 24 лютого і до 29 лютого індекс американських компаній S&P 500 знизився на більше ніж 11%. Це стало найбільшим падінням цього показника з 2008 року, коли світова економіка переживала кризу. Окрім того, обвал S&P 500 став ще й найтривалішим за останні три роки.

Промисловий індекс Доу-Джонса втратив понад 1000 пунктів упродовж останніх днів лютого. А індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 опустився на 12% упродовж цього часу.

Американський фондовий ринок потрапив під вплив "ведмежої" тенденції, адже акції різко падали в ціні. Тому кінець лютого можна сміливо назвати стартом корекції основних біржових показників США.

Корекція на фондовому ринку США: що потрібно знати? Це зміна курсу акцій у бік, зворотний тренду. У випадку з нинішнім обвалом фондового ринку США, корекція визначається як 10-відсоткове зниження одного з основних американських фондових індексів – як правило, S&P 500 або промислового індексу Доу-Джонса – у перерахунку за рік.



Однак тенденції на ринку демонструють, що такі зміни призводять до зниження показників на 13%. Для відновлення індексів у середньому потрібно 3-4 місяці. Але це лише у випадку, коли на ринку не панує ведмежий тренд і показники не знизилися на 20%. Якщо ж фондові індекси, усе-таки, опустилися на 20%, часу на їхнє відновлення треба більше.

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Рекордне зниження цін на нафту спричинило нове падіння фондових ринків

Індекс S&P 500 у березні вже знижувався до 7%, і Нью-Йоркська фондова біржа припинила торги. Зокрема, це сталося 9 березня, після рекордного падіння цін на нафту. Вартість сировини опустилася на 34% до 27,34 долара за барель, що стало справжнім шоком для світових бірж.

У яких випадках фондова біржа зупиняє торги? Один із найбільших фондових майданчиків США змушений був піти на такий крок через різке падіння індекса акцій найбільших американських компаній S&P 500.



Перший сигнал – це зниження цього показника на 7%. Тоді торги призупиняються на 15 хвилин. Наступний фактор – зниження S&P 500 на 13% о 15:25 год., або раніше У цьому випадку біржа знову зупиняє торги на 15 хвилин. І, нарешті, якщо падіння індексу зафіксовано на рівні 20%, торги зупиняються на весь день.

9 березня назвали "чорним понеділком" для фондових ринків. Індекс Доу-Джонса знизився на понад 1200 пунктів (понад 5%).

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Окрім того, тиск на біржі підсилило збільшення кількості інфікованих коронавірусом поза межами Китаю. В Італії темпи поширення смертельного вірусу набули широкого розмаху, у результаті чого влада країни вирішила закрити низку регіонів на карантин, а згодом і всю державу. Такі дії негативно вплинули на європейські фондові ринки, вони різко обвалилися:

Італія: -10%.

Норвегія: -8,9%.

Іспанія: -7,5%.

Франція: -7,2%.

Німеччина: -7,1%.

Нідерланди: -7,1%.

Велика Британія: -6,8%.

Швеція: -6%.

Світові фондові ринки теж зазнали значних втрат через смертельний вірус. За даними Bank of America, упродовж тижня сума збитків на ринках акцій світу становила 9 трильйонів доларів.

Пандемія і закриття кордонів: ще один масштабний обвал фондових ринків

Світові фондові біржі обвалилися в четвер, 12 березня. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про тимчасову заборону на поїздки з Європи до Сполучених Штатів, щоб стримати поширення коронавірусу.

Ф’ючерси на S&P 500 знизилися на 4,7% . День тому фондовий індекс найбільших американських компаній впав на 4,89%, міцно закріпившись на території ведмежого ринку.

. День тому фондовий індекс найбільших американських компаній впав на 4,89%, міцно закріпившись на території ведмежого ринку. Ф’ючерси на Euro Stoxx 50 опустилися на 5,8% – до найнижчого рівня з середини 2016 року.

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До падіння фондових ринків призвело й визнання Всесвітньою організацією охорони здоров’я коронавірусу світовою пандемією. Після цього оголошення S&P 500 впав на 5,9%, а промисловий індекс Доу-Джонса – на 6,5%.

Реакція учасників фінансових ринків демонструє, що попри заспокоєння з боку влади, їм варто уникати ризиків. Трамп оголосив жорсткі заходи щодо стримування поширення коронавірусу, проте курс валют і ціни на акції говорять самі за себе, що цього недостатньо, щоб знизити занепокоєння інвесторів. Зараз ми перебуваємо в дуже складній ситуації,

– стверджує Джунічі Ісіікава, старший стратег IG Securities у Токіо.



Динаміка індексу S&P 500 / Forbes

Федрезерв США вдруге знижує ставку, Нью-Йоркська біржа знову зупиняє торги

У понеділок, 16 брезеня, ФРС США вдруге поспіль знизила облікову ставку, щоб запобігти новій економічній кризі до діапазону від 0% до 25%. Фінансовий регулятор заявив, що зберігатиме такі показники до того часу, поки не буде впевненим, що економіка США ніяк не постраждає від наслідків коронавірусу.

У результаті основний австралійський показник ASX 200 знизився на 7% , а індекс Гонконзької фондової біржі Hang Seng втратив 2% .

, а індекс Гонконзької фондової біржі . Ф’ючерси на індекс S&P 500 в ніч з неділі, 15 березня, на понеділок, 16 березня, впали на 5%, що призвело до ще одного повного зупинення торгів.

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Фінансова допомога на боротьбу з коронавірусом не заспокоює інвесторів

Станом на четвер, 19 березня, фондові ринки досі переживають падіння, яке особливо відчутне саме у Європі. Як очікують, основні біржові показники знижуватимуться далі.

Попри виділення Європейським центральним банком фінансової допомоги на суму 750 мільярдів євро для протидії наслідкам коронавірусу, інвестори все ще розглядають можливість спаду економічної активності впродовж кількох наступних місяців.

Як знизилися ключові індекси європейських бірж станом на четвер, 19 березня:

Німецький індекс DAX опустився на 0,6%.

опустився на 0,6%. Французький CAC 40 впав теж на 0,6%.

впав теж на 0,6%. Індекс широкого ринку Великої Британії FTSE 100 знизився на 0,4%.

знизився на 0,4%. Загальноєвропейський Euro Stoxx 50 зменшився на 3%.

Показники європейського фондового ринку справді слабкі. Однак ціни на нафту відновили незначний ріст, опустившись напередодні до рекордного мінімуму – 24,52 доларів за барель.

Вартість травневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures о 7:15 за Києвом становила 26,06 долара за барель, що на 1,18 долара (4,74%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Пандемія COVID-19: останні відомості Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Також ВООЗ визнала коронавірус пандемією.



Станом на 19 березня 2020 року у світі зареєстровано 218 815 підтверджених випадків зараження, із них 5 833 – закінчилися смертю. Одужало вже 84 144 осіб. На території Європи зафіксовано 85 493 випадків захворювання COVID-19.



В Україні підтверджено 16 випадків захворювання на COVID-19, спричинений новим коронавірусом, 2 з них – летальні.