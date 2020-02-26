П’ять порад як керувати своїми фінансами

Поїхати в подорож, купити будинок та назбирати на гідну пенсію. Цих цілей можна досягти, якщо виконувати 5 простих кроків.

Є кілька простих речей, які ви можете зробити зараз, щоб покращити вашу фінансову ситуацію. Спробуйте ці п’ять кроків для успішного управління своїми особистими фінансами.

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Визначте фінансові цілі

Знайдіть час, щоб написати свої фінансові цілі. Це можуть бути довгострокові, такі як швидкий вихід на пенсію, навколосвітня подорож чи купівля будинку. Або короткострокові: погашення кредиту, купівля комп’ютера чи відпочинок за кордоном. Всі ці цілі вплинуть на те, як ви плануєте свої фінанси. Адже, маючи мету, гроші збирати легше.

Розбивайте довгострокові цілі на менші, тоді їх буде легше досягти.

Після того, як ви записали свої фінансові цілі, надавайте їм пріоритет. Це гарантує, що ви приділяєте найбільшу увагу саме тим, які для вас є найважливішими. Ви також можете перелічити їх у порядку, у якому ви хочете їх досягти.

Розробіть план

Ви вже маєте фінансові цілі. Тепер потрібно зрозуміти як їх досягти і в цьому вам допоможе планування. План повинен містити кілька кроків та певні рубежі. На приклад, якщо ви збираєте 10 тисяч доларів, то визначте кілька дат, до яких ви маєте зібрати 2 та 5 тисяч.

Створіть аварійний фонд. Це гроші, які підтримуватимуть вас у скрутні фінансові часи. З ним ви почуватиметеся більш спокійно та впевнено.

У плануванні ви також надаєте пріоритети своїм фінансовим цілям. Приймаючи рішення про короткострокову ціль (подорож, купівля холодильника), завжди тримайте в голові вашу довгострокову ціль (забезпечена пенсія, купівля будинку).

Дотримуйтеся свого бюджету

Ваш бюджет – один з ключових інструментів. Саме він дозволяє створити план витрат, щоб ви могли розподілити свої гроші на різні цілі.

Винагороджуйте себе за досягнення малих цілей. Це може бути похід на природу, улюблений ресторан чи кіно. Або влаштуйте день відпочинку вдома, щоб не витрачати гроші.

Ви можете детально розписати свій бюджет, визначити скільки грошей вам потрібно відкладати. Так ви побачите як швидко можна досягнути цілі. Побачите зайві витрати, яких можна уникнути без змін у якості життя.

Ведіть свої витрати. Для цього є безліч додатків на смартфон. Або користуйтеся блокнотом чи Excel.

Сплатіть борги

Борг є значною перешкодою для багатьох, коли справа доходить до досягнення фінансових цілей. Ось чому сплата боргів повинна бути пріоритетною. Створіть план, щоб швидше виплатити борг. Наприклад, здійснюючи мінімальні платежі за всіма своїми борговими рахунками, додатково сплачуйте по одному боргу з найбільшими відсотками більше грошей, щоб швидше його погасити.

Знайдіть додаткове джерело доходу на час виплати боргів. Це може бути продаж непотрібних речей чи віддалена робота з малим навантаженням. Також спробуйте знизити свої витрати.

Після того, як ви повністю позбавилися боргів, намагайтеся більше не позичати. Надавайте перевагу дебетовим карткам замість кредитних. Наповнюйте свій запасний фінансовий фонд, щоб у разі потреби звернутися до нього, а не до кредиторів.

Примножуйте свої заощадження

Коли вам вдалося погасити всі борги та навіть зібрати певні заощадження, подумайте про їх примноження. Це можна зробити шляхом інвестування. В інвестиції варто вкладати гроші, які ви зібрали на довготермінову ціль, адже дохід з такої діяльності можете отримати нескоро.

Ви можете купити акції українських чи іноземних компаній. Про це ми писали у статті "Як купити акції Apple, Google, Facebook чи Tesla українцям?". Або інвестувати в державні облігації.

Також можна поставити гроші на депозит, щоправда їх дохідність почала падати останнім часом.

Детальніше: Дохідність від депозитів в Україні падає: який депозит найвигідніший

Дотримання всіх цих кроків перетворить ваші мрії у цілі та наведе порядок у ваших фінансах.