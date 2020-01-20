Новая инициатива Зеленского: Киев планирует выдавать лицензии на добычу нефти и газа иностранцам

Президент Владимир Зеленский заявил, что официальный Киев готов выдавать лицензии иностранным инвесторам на добычу газа и нефти в Украине.

Как подчеркнул он в комментарии изданию Newsweek, сегодня в Украине происходят изменения, в том числе и в юридической сфере, поэтому, когда инвесторы придут в Украину, они смогут увидеть, что защищены.

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По словам Зеленского, за время его правления удалось разрушить монополии – к примеру, существовавшие в газовом секторе.

Поэтому сегодня официальный Киев видит перспективы того, что иностранные граждане могут инвестировать в добычу нефти и газа в Украине. Также лицензии планируют выдавать иностранным инвесторам в сфере недвижимости.

Это момент для инвестиций, потому что действуют низкие цены на рынках и в приватизированных секторах, и мы будем выдавать лицензии на работу во многих секторах,

– подытожил Зеленский.

Заметим, что сейчас государственной монополии на добычу нефти и газа в Украине нет. Поэтому иностранные компании спокойно могут заходить на украинский рынок. Более того, некоторые из компаний из-за рубежа ранее заявляли о намерениях участвовать в разработке новых родовых в Украине. Кроме того, помимо государственных, добычей нефти и газа занимаются и частные компании.

Из других интересных инициатив украинского президента, о которых он заявил иностранным журналистам, отметим желание Украины ввести двойное гражданство. Зеленский пояснил, что это поможет украинской диаспоре из США свободно возвращаться домой.

"Мы надеемся, что больше наших молодых людей смогут получить великолепное образование в американских университетах, которые являются одними из лучших в мире", – добавил украинский гарант.

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