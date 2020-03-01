Світові фондові ринки переживають найгірший період: що з цінами на акції та нафту

Масштабний розпродаж акцій у США не сприяв відновленню фондового ринку в п’ятницю, 28 лютого.

Усі основні американські фондові індекси обвалилися, тому що інвестори все ще уникали купівлі акцій, повідомляє Markets Insider. Так, індекс S&P 500 знизився аж на 4,1%, а промисловий індекс Доу-Джонса втратив понад 1000 пунктів на цьому тижні.

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У кінцевому підсумку S&P 500 впав на 11% впродовж п’яти днів, починаючи з понеділка, 24 лютого. Це найбільше падіння з моменту фінансової кризи 2008 року. Окрім того, таке різке зниження S&P 500 стало ще найтривалішим за останні три роки. Промисловий індекс Доу-Джонса знизився на 12% впродовж тижня.

Ось на яких позначках були ключові фондові індекси в п’ятницю після закриття торгів:

S&P 500 – 2 954,22, знизився на 0,8%.

Індекс Доу-Джонса – 25 409,36, що на 1,4% менше (357 балів).

Nasdaq composite – 8,567,37, збільшився на 0,01%.

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Європейський фондовий ринок, ціни на нафту й дохідність держоблігацій: що відбувається у світі

Світові фондові ринки також обвалилися в п’ятницю, коли побоювання від поширення коронавірусу ще більше посилилися. Зокрема, індекс Stoxx Europe 600 закривав торги, знизившись на 3,5%. Упродовж тижня цей індекс опустився на 12%.

Щодо інших активів, вони зазнали "диких" коливань цін після відкриття торгів у п’ятницю, 28 лютого. Так, дохідність 10-річних облігацій опустилася до рекордного рівня.

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Ціни на нафту впали на тлі домінування ведмежої тенденції на ринку. Нафта марки WTI знизилися на 6,9% до рівня, якого навіть не спостерігалося e 2017 році.

У США акції компаній потрапили під корекцію, якою не було з грудня 2018 року. У результаті S&P 500 впав на 12% впродовж лише шести торгових днів. Індекс Доу-Джонса знизився на 1191 пункти – це найбільше падіння за всю його історію.

Обвал фондових ринків через коронавірус: чи готові США протистояти епідемії

Головна причина такого обвалу на фондовому ринку США – поширення коронавірусу. Зокрема, усе більше осіб, інфікованих вірусом, зафіксовано поза межами Китаю. Центри з контролю та профілактики захворювань у США заявили в середу, 26 лютого, що американці повинні бути готовими до поширення коронавірусу в Сполучених Штатах.

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Епідемія вперше призвела до виникнення дефіциту ліків у США. За інформацією Американської адміністрації продовольства і ліків, зафіксовано збої в ланцюзі постачання лікарських препаратів.

Голова Федеральної резервної системи США Джером Павелл, оцінивши наслідки коронавірусу, заявив, що центральний банк уважно стежить за всіма збитками, що можуть виникнути внаслідок поширення епідемії. У разі потреби головний фінансовий регулятор готовий знизити відсоткові ставки, щоб стримати уповільнення темпів росту економіки країни.

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Радник і економічних питань Білого дому Ларрі Кудлоу підбадьорив інвесторів, запевнивши, що вони можуть спокійно купувати цінні папери компаній.

Що відомо про коронавірус? Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Станом на 1 березня 2020 року у світі зареєстровано 86 986 підтверджених випадків зараження, із них 2 979 – летальні. Одужало вже 42 294 осіб. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку зараженням смертельним вірусом не зафіксовано.