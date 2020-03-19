Ціни на нафту почали рости після рекордного обвалу напередодні: що говорять аналітики

У четвер, 19 березня, ціни на нафту еталонних марок відновили ріст після рекордного обвалу напередодні, коли вартість сировини була нижчою, ніж 25 доларів за барель.

Ціна травневих ф’ючерсів нафти Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 12:47 год. за київським часом становила 26,5 долара за барель, пише Інтерфакс-Україна. Таким чином, вартість сировини цієї марки піднялася на 1,62 долара (6,51%) в порівнянні з ціною попередньої сесії торгів.

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Квітневі ф’ючерси на нафту WTI на Нью-Йоркській товарній біржі зросли на 2,43 долара (11,93%), досягнувши 22,8 долара за барель.

Попри підвищення цін на нафту, аналітики вважають, що ріст триватиме недовго. Адже попит на сировину продовжує знижуватися через спалах коронавірусу. Це підсилюється й ціновою війною на ринку, що почалася після завершення зустрічі ОПЕК.

Нагадаємо, тоді Росія не підтримала Саудівську Аравію, яка пропонувала скоротити обсяги видобутку нафти і послабити негативний вплив коронавірусу на індустрію.

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За словами аналітиків Jefferies, з 1 квітня обсяг нафтовидобутку становитиме 4 мільйона барелів на добу, що може ще більше обвалити ціни на сировину.

Якщо ніхто ніхто не вживатиме ніяких заходів, жоден з виробників не виграє від нинішньої ситуації,

– зазначили у Jefferies.

Американський сенатор-республіканець Кевін Крамер у середу, 18 березня, закликав президента США Дональда Трампа заборонити імпорт нафти з Росії, Саудівської Аравії та інших країн ОПЕК. За його словами, дії цих країн "спотворюють енергетичні ринки".

У середу Міністерство енергетики Саудівської Аравії наказало місцевій державній нафтовій компанії Saudi Aramco утримувати рівень постачання нафти на рівні 12,3 мільйона барелів на добу.

Ер-Ріяд не лише різко збільшив пропозицію на ринку, який потерпає від низького попиту на сировину внаслідок коронавірусу, але й запропонував клієнтам із Європи, США та Азії купувати нафту зі знижкою.