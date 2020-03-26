Ціни на нафту різко впали після росту напередодні: що відомо про ситуацію на ринку

Ціни на нафту знову почали знижуватися на тлі можливого ще більшого зниження попиту на сировину через посилені карантинні заходи внаслідок коронавірусу.

Вартість нафти почала знижуватися після значного триденного росту, повідомляє Ліга.Бізнес із покликанням на іноземні ЗМІ.

Оптимізм щодо схвалення у середу, 25 березня, сенатом США пакету фінансової допомоги на суму 2 трильйона доларів покращив позиції фондових ринків, але не допоміг нафтовій індустрії.

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Ринок усе ще піддається паніці й боїться зниження попиту через заборону на переміщення товарів і людей у період пандемії коронавірусу. Ціна на нафту марки Brent станом на 9:42 за київським часом впала на 2,96% – до 26,57 долара за барель. Вартість WTI опустилася на 3,5% – до 23,62 долара за барель.

Що відомо про коронавірус? Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Також ВООЗ визнала коронавірус пандемією.



Станом на 26 березня 2020 року у світі зареєстровано 474 204 підтверджених випадків зараження, із них 21 353 – закінчилися смертю. Одужало вже 115 003 осіб.



В Україні підтверджено 156 випадків захворювання на COVID-19, спричинений новим коронавірусом, із них 5 – летальні, а один пацієнт уже одужав.

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Нестабільність на ринку нафти: що варто знати

За словами стратега з ринків AxiTrader Стівена Іннеса, ціни на нафту відновили свій ріст на тлі повідомлень про антикризовий пакет заходів уряду США для стримування негативного впливу коронавірусу на економіку країни. Однак зараз ринок не страждає від дефіциту сировини, навпаки, він залитий чорним золотом. Тому активність трейдерів така низька, наголосив Іннес.

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Нагадаємо, початок цього тижня був не дуже успішним для ринку нафти. Зокрема, у понеділок, 23 березня, вартість еталонних марок сировини відзначилася нестабільністю: Brent подешевшала до 26,04 долара за барель, а WTI – стала дорожчою майже на 0,5%, досягнувши 22,74 долара за барель.

На минулому тижні ціна WTI опустилася на 29,3%. Це стало максимальним тижневим падінням вартості цієї марки з 1991 року. Щодо Brent, то її ціна обвалилася на 20,3%.

Аналітики раніше запевняли, що найближчим часом не слід чекати стабільності на ринку нафти. Цінова війна Саудівської Аравії і Росії, збільшення кількості хворих на коронавірус та падіння світової економіки найбільше впливають на вартість сировини. Окрім, того, Ер-Ріяд не зменшує обсяги видобутку нафти, а ще і надає країнам додаткові знижки на її купівлю.



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