Виробник медтехніки Inari Medical готується до IPO: чого чекати від виходу компанії на біржу

IPO проводять компанії, які хочуть залучити фінансування для власного розвитку й готові до публічної роботи на ринках. Вихід на IPO означає те, що фірма значно виросла й може зацікавити інвесторів. Про IPO 2020 року розповідають аналітики "Фрідом Фінанс". І цього разу експерти компанії проаналізували діяльність Inari Medical.

21 травня відбудеться IPO американського підприємства Inari Medical, яке займається виготовленням мінімально інвазивних пристроїв для лікування венозних захворювань. Детально про діяльність цієї компанії, її ключові фінансові показники та чим вона може бути приваблива для інвесторів – читайте в огляді "Фрідом Фінанс" для 24 каналу.

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Inari Medical: основні факти про компанію та її продукцію

Продукти компанії були використані для лікування понад 8500 пацієнтів у 600 лікарнях США. У 2019 було проведено понад 4600 процедур, а в 1 кварталі 2020 року – 2400 процедур.

Залучені кошти від IPO будуть використані для подальшого фінансування продуктів, досліджень і розширення комерційної діяльності.

Продукти Inari Medical створені для специфічних характеристик венозної системи й лікування тромбозу глибоких вен і тромбоемболії легеневої артерії.

Перший продукт ClotTriever отримав схвалення Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) у лютому 2017 року і використовується для видалення згустку з периферичних кровоносних судин і лікування пацієнтів з тромбозом вен. ClotTriever використовувався для лікування понад 3500 пацієнтів.

отримав схвалення Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) у лютому 2017 року і використовується для видалення згустку з периферичних кровоносних судин і лікування пацієнтів з тромбозом вен. Другий продукт FlowTriever – це перша система тромбектомії для лікування легеневої емболії. Сама система використовується для нехірургічного видалення тромбів і емболій з кровоносних судин. У травні 2018 року був отриманий дозвіл від FDA, і відтоді лікування пройшло понад 3200 пацієнтів.

Оцінка потенційного ринку

Венозний тромбоемболізм є основною причиною смерті та інвалідності в усьому світі й третім найпоширенішим судинним захворюванням у США після інфаркту та інсульту. Зокрема, у США щорічно зустрічається близько 1 мільйона осіб з венозним тромбоемболізмом, що призводить до 296 тисяч смертей, а витрати на лікування складають близько 10 мільярдів доларів щорічно. У результаті Inari Medical оцінює свій потенційний ринок у 3,6 мільярда доларів.

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Що потрібно знати про фінансові показники Inari Medical

1. Виручка компанії. За 2019 рік темпи зростання становили +649%. Головними драйверами такого росту стали збільшення кількості проданих товарів і підвищення середньої ціни реалізації.

Упродовж першого кварталу 2020 року виручка компанії виросла на 288,1%. Цьому сприяли також збільшення кількості проданих продуктів і середньої ціни реалізації.



Динаміка росту виручки / Візуалізація "Фрідом Фінанс" на основі даних Inari Medical

2. Основні показники маржинальність бізнесу. Валова маржа демонструє зростання з 61% в 2018 році до 88% в 2019 році і до 90% за перший квартал 2020 року. Головні драйвери зростання валової маржі – збільшення середніх цін реалізації продукції і поліпшення операційного левериджу.

Показники EBIT виросли з -134% в 2018 році до 2% в 2019 році на тлі зниження собівартості з 19% до 12% від виручки, R&D – з 58% до 14% і SG&A – з 157% до 73%.

У першому кварталі 2020 року показники EBIT маржі виросли до 15% завдяки зниженню витрат на собівартість з 12% від виручки в 2019 році до 10% у першому кварталі 2020 року, SG&A з 73% до 61% і R&D з 14% до 11%.



Основні індикатори маржинальності бізнесу, % / Візуалізація "Фрідом Фінанс" на основі даних Inari Medical

3. Грошовий потік. Упродовж останніх двох років компанія згенерувала готівку за рахунок своєї фінансової діяльності.

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Оцінка Inari Medical: що прогнозують аналітики "Фрідом Фінанс"

Зниження темпів зростання виручки з 649% в 2019 році до 5% до 2029 року. Експерти "Фрідом Фінанс" прогнозують, що виручка компанії зросте з 51 мільйонів доларів у 2019 році до 1,061 мільярда доларів у 2029 році.



Прогноз темпів росту компанії / Візуалізація "Фрідом Фінанс" на основі даних Inari Medical

Виручка від продуктів

ClotTriever. У 2018 році виручка від ClotTriever становила 41% від усього обсягу виручки компанії, у 2019 році – 38% і за перший квартал 2020 року – 37%.

У першому кварталі 2020-го виручка від ClotTriever склала 9,97 мільйона доларів, на тлі цього ми очікуємо зниження темпів зростання в 2020 році до 119% проти 594% в 2019 році, виручку на рівні $ 43 млн. У майбутньому ми очікуємо уповільнення росту з 119% до 1% до 2029 року, а виручка від ClotTriever до 2029 року становитиме 185 мільйонів доларів проти 19 мільйонів доларів у 2019 році,

– підсумували у "Фрідом Фінанс".

FlowTriever. У 2018 році виручка від FlowTriever становила 59% від всієї виручки, попри те що продукт був схвалений FDA лише в травні 2018 року. У 2019 виручка від FlowTriever склала 62% і 63% у першому кварталі 2020 року.

Прогноз експертів:

Уповільнення росту з 687% в 2019 році до 137% в 2020 прогнозному році.

Зниження темпів зростання до 6% до 2029 року.

Виручка від FlowTriever до 2029 року становитиме 876 мільйонів доларів проти 32 мільйони доларів у 2019 році.

Загальна виручка Inari Medical до 2029 року – 1,061 мільярда доларів.

Маржа в 14% на рівні середньогалузевих значень

Ми заклали продовження тренду зростання маржі EBIT з 8% в 2019 році до 14% до 2029 року, що дорівнює середньогалузевим значенням,

– зазначають експерти "Фрідом Фінанс".

Фінальний розрахунок вартості і потенціалу EV, або сума вартості прогнозного (67 млн доларів) і зрілого (903 млн доларів) періодів, становитиме 998 мільйонів доларів.



З огляду на наведену вартість капіталізованої оренди і боргу в 3 мільйона доларів, надходжень від IPO у 110 мільйонів доларів, готівку на рахунках у 47 мільйонів доларів і вартість опціонів у 58 мільйонів доларів, власний капітал Inari Medical можна оцінити в 1,904 мільярда доларів.



З огляду на 46,1 мільйона акцій після IPO, цільова ціна на 1 акцію дорівнює 23,2 долари. Потенціал до верхньої межі IPO в 16 доларів становить 45%.

Ризики: профпідготовка, FDA і конкуренція