Як купити акції Apple, Google, Facebook чи Tesla українцям?

Українці можуть вийти на фондовий ринок США чи іншої країни та заробити на рості акцій світових компаній.

Скільки можна заробити на акціях?

На інвестиціях в акції можна як заробити, так і втратити. Це складний ринок зі своїми правила, напрямок якого інколи важко передбачити постійним його гравцям. Та якщо інвестувати розумно та з мінімальними ризиками, тобто у надійні компанії, то шанс заробити – доволі високий.

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Та є обмеження з української сторони. За один рік фізична особа може вивести з України 50 тисяч євро, а юридична особа – 200 тисяч. На ці гроші можна купувати цінні папери за кордоном.

За 2019 рік акції Apple зросли на 86,2%, а лише з початку поточного року акції Tesla зросли на приблизно 117% (з 1 січня по 19 лютого 2020).

Підготовка до купівлі акцій

Для того, щоб купити акції іноземних компаній, потрібно оформити електронний ліміт на виведення грошей та знайти закордонного брокера, на рахунок якого перевести гроші.

Оформлення електронного ліміту на виведення грошей

Електронний ліміт потрібен для переказу грошей з українського банку в іноземний.

Крім купівлі цінних паперів, завдяки електронному ліміту також можна купити іноземну страховку та відкрити особистий рахунок за кордоном.

Щоб оформити електронний ліміт на виведення грошей, необхідно звернутися в банк та написати відповідну заяву із зазначеним бажаним лімітом. При цьому необхідно підтвердити джерела доходів.

Як підтвердити джерела доходів?Зазвичай потрібно надати відповідні документи. Це можуть бути податкова декларація, електронна декларація чи виписка із Державної фіскальної служби. Крім цього, підтвердити джерела можна з допомогою заробітної плати, дивідендів від інвестицій, доходів від незалежної професійної діяльності, продажу нерухомості чи спадку.

Банки відповідальні перед законом за належну фінансову перевірку людини, яка хоче оформити електронний ліміт на виведення грошей. Тому можуть бути прискіпливими та просити про додаткові підтвердження доходів.

Пошук закордонного брокера та переказ грошей

Вибір брокерів у США та інших країнах доволі широкий. Основне, що потрібно пам’ятати про брокерів в Америці – це те, що вони повинні належати до організації, яка повністю регулюються Комісією з цінних паперів та бірж США. До слова, там передбачено відшкодування у розмірі 100 тисяч доларів у разі банкротства брокера.

Відкрити брокерський рахунок можна із сумою не менше 10 тисяч доларів. Ці гроші потрібно переказати брокеру з особистого рахунку в іноземному банку. Після цього потрібно укласти договір на послуги із зберігання цінних паперів.

Тепер брокер повинен отримати від вас доручення і готовий купувати та продавати цінні папери на фондовому ринку США чи іншої країни, яку ви обрали.

Купівля акцій

Тепер за допомогою брокера можна купувати цінні папери американських компаній. Провідні інвестори радять інвестувати в надійні компанії, такі як Apple, Amazon, Microsoft, Google та Facebook.

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Також радять диверсифікувати інвестиційний кошик. Потрібно купувати акції різних компаній. До прикладу водночас вкладати в виробника електромобілів Tesla та бензинових General Motors. Таким чином падіння акцій однієї компанії не принесе значних фінансових втрат.

Купівля акції однієї компанії не інвестиційна стратегія, а ставка,

– сказала американська інвесторка Ніла Хаммель у коментарі CNBC.

При цьому брокер бере комісію. Чим вищий обсяг інвестицій, тим комісія менша. При мінімальній сумі 10 тисяч доларів, комісія складатиме 10-20 доларів за операцію купівлі чи продажу. Окремо потрібно сплачувати за обслуговування рахунку – 10 доларів.

Як отримати прибуток на українські рахунки?

Якщо ваш досвід з купівлею та продажем цінних паперів – успішний, то можна вивести весь або частину прибутку в Україну. Ці гроші потрібно перевести на рахунок українського банку. При цьому брокерська компанія бере комісію. В залежності від суми, це може бути від 10 доларів. Проте, є брокерські компанії, які пропонують один безплатний переказ в місяць.

Дальше все залежить від українського банку, в який ви переводите гроші: чи є в нього комісія на такі перекази.

Чи потрібно платити податок з прибутку?

Так, прибуток з вашої інвестиційної діяльності доведеться вказати в річній податковій декларації, пише видання Новое время. Таким чином з прибутку доведеться заплатити 18% податку на прибуток та 1,5% військового збору.

Скільки б ви заробили, якби у січні 2019 купили акції Apple?Розберемо гіпотетичну ситуацію. У січні 2019 ви купили акції Apple на 10 тисяч доларів. Через рік вони дали прибуток 86,2%. Тобто у вас на рахунку опинилося 18,620 доларів, з яких 8,620 - це прибуток. З них ви заплатити 10 доларів одноразової комісії за обслуговування та по 10 доларів комісії за операцію купівлі та продажу. Після переказу в України ви заплатите податки і отримаєте близько 6,900 доларів.

Якщо ви не готові самостійно розбиратися в інвестиціях в цінні папери, то можна звернутися в інвестиційні компанії в Україні за консультацією. Щоправда, їхні послуги становлять близько 1,200 доларів, як довідався журналіст видання Новое время.