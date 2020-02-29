Як купити акції українських компаній

Всі говорять про Google, Apple і Tesla. Але заробити на рості акцій можна і в Україні без зайвих труднощів. Розповідаємо як це зробити.

Якщо говорити про купівлю акцій, то часто виникає асоціація з великими американськими компаніями. Проте і в Україні існує ринок акцій, на якому кожен українець може інвестувати в ті чи інші акції та в разі успіху отримати із цього прибуток. Для цього необхідно дотримуватися наступних кроків.

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Знайдіть брокера з ліцензією

Цілком самостійно вийти на ринок акції не вдасться. Тут так само, як і на іноземному ринку, потрібно звернутися до брокера з державною ліцензією на торгівлю цінними паперами.

Коли знайшли брокера чи інвестиційну компанію, пересвідчіться, що він має всі потрібні дозволи, зайдіть на веб-сайт, де брокер виставляє звіти про свою діяльність та перевірте чи має він грошовий статутний фонд в розмірі мінімум 1 мільйона гривень. Обов'язково зайдіть на сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та перевірте чи є у списку ваш обраний брокер чи інвестиційна компанія. Такий список знайдете у розділі "Реєстри", а далі оберіть "Торговці".

Як вибрати брокера?Подивіться скільки часу інвестиційна компанія/брокер існує на ринку. Перевірте чи компанія не посередник, порівняйте розмір послуг та мінімальний розмір інвестицій. Також зважайте на програмне забезпечення з яким компанія працює.

Відкрийте рахунок

Вибравши собі надійного брокера, вам потрібно підготувати документи, щоб відкрити торговий рахунок для купівлі цінних паперів. Вам потрібно підписати заяву на брокерське обслуговування, а також подати заяву на відкриття рахунку. Коли вашу заяву розглянуть, то необхідно підписати договір на відкриття рахунку для цінних паперів.

Якщо ви хочете вести пасивну інвестиційну діяльність, тобто створити інвестиційний портфель, то цього достатньо. Якщо ж ви хочете вести активну діяльність, тобто весь час торгувати на ринку самостійно, і бути не так інвестором, як трейдером, то отримайте у брокера логін і пароль для входу в торговельну систему. Останнє також потребує електронного підпису і встановлення торгового терміналу на своєму комп'ютері.

Обирайте акцію та купуйте

Якщо ви зайшли на ринок, як пасивний гравець, то сформуйте свій інвестиційний портфель. Не купуйте акції однієї компанії, диверсифікуйте. У вашому пакеті повинні бути акції різних компаній, щоб ви не залежали від успіху чи невдачі однієї з них. Ви можете також купувати державні облігації. На приклад половину своїх грошей з рахунку ви можете вкласти в різні акції українських компаній, а половину в ОВДП. Так ви ще більше убезпечите себе від ризиків, адже прибуток від держоблігацій гарантований державою.

До теми: Державні облігації: як заробити гроші, не виходячи з дому

Акції яких компаній можна купувати?На обраній вами біржі ви можете знайти всі українські компаніЇ, які торгують акціями. У світі є популярними індекс Доу-Джонса чи S&P 500. В Україні теж є такий індекс – Індекс UX . Він формується на основі найбільших компаній, що торгують акціями – Райффайзен банк Аваль, Центренерго, Мотор Січ, Укрнафта, Укрсоцбанк та інших.

Які є біржі?

В Україні є кілька бірж для торгівлі цінними паперами. Найбільші з них:

Українська фондова біржа УФБ – це перша українська біржа, але торги проводяться нерегулярно.

Фондова біржа Перспектива – найбільша українська фондова біржа

Фондова біржа ПФТС – одна з найбільших бірж, де ведуть торги акціями

ПАТ Українська біржа – лідер на ринку торгівлі цінними паперами, але має російське коріння. У 2018 біржу прикрили через використання російського програмного забезпечення, але біржа відновила торги, перейшовши на українське.

Акції українських компаній вважають недооціненими. Якщо порівняти їх з акціями аналогічних іноземних компаній, то різниця в ціні в рази відрізняється.

Вартість послуг брокера

0,14-0,2% від суми або фіксована ціна 200-800 грн – комісія за виконання торгової угоди на придбання чи продаж акцій

100-200 грн за відкриття рахунку

50-400 грн щомісяця за обслуговування рахунку

20-50 грн – комісія за вивід коштів з рахунку брокера

Корисно: Як купити акції Apple, Google, Facebook чи Tesla українцям?

Таку середню вартість на ринку брокерів повідомляє financer.com.

Якщо ви отримали прибуток з акцій, то доведеться його задекларувати в річній податковій декларації та сплатити 18% податку та 1,5% військового збору. Те ж саме потрібно зробити і з прибутком від торгівлі акціями іноземних компаній.