Goldman Sachs визначили на що потрібно звертати увагу у прогнозуванні цін на акцію під час кризи.

Під час нестабільності на фінансових ринках через пандемію коронавірусу та кризу, Goldman Sachs зробив заяву, як визначити, які акції підуть вгору, а які вниз, повідомляє CNBC.

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Як визначити рух акцій на ринку

Цим визначальним фактором є запас ліквідності. Компанія з Уолл-стріт визначила, що ліквідність ринку – коли акціями легко торгувати, без зміни ціни акцій – відіграє важливу роль на непердбачуваних ринках акцій 2020 року. І рівень ліквідності однієї акції може сигналізувати про короткострокові показники.

Як визначити ліквідність

Goldman Sachs визначає ліквідність як відсоток ринкової капіталізації або акції, якою можна торгувати протягом дня, при цьому лише очікуючи на 10 пунктів впливу на акцію. Фірма вважає, що, коли ринок йде вгору, то інвестори спочатку купують ці акції, оскільки їх найпростіше придбати через їх ліквідність.

"Ми вважаємо, що обсяги запасів збільшуються без пропорційного збільшення волатильності (дводенний фактор у нашій моделі ліквідності), це підходить для ефективності впродовж наступних двох тижнів", – сказав аналітик Goldman Sachs Вішал Вівек у записці до клієнтів. "Наш аналіз показує запаси, де ліквідність є найвищим децилом по відношенню до всіх запасів S&P 500, які перевершили результати в наступні періоди 1-денного, 1-тижневого та 2-тижневого періодів цього року".

Goldman Sachs склав список акцій для клієнтів, які мають ліквідність у верхньому дециле порівняно з іншими в S&P 500, і вважає, що вони виростуть на початку другого півріччя.

"Ми бачимо потенціал, що ці акції виростуть протягом наступних двох тижнів", – сказав Вівек. "Хоча основи в кінцевому рахунку відіграватимуть значну роль у зміні прибутків акцій, ми спостерігаємо покращену ліквідність, забезпечуючи зниження підтримки в періоди надзвичайної волатильності"

У Goldman Sachs додають, що оскільки пандемія коронавірусу ще буде тривалою, певний час можна опиратися на цей показник.

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Які акції перпективні

Серед найбільш перспективних цінних паперів були названі акції: