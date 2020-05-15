Збитки від коронавірусу можуть коштувати світовій економіці понад 8 трильйонів доларів

Пандемія коронавірусу може коштувати світовій економіці від 5,8 до 8,8 трильйона доларів. Про це свідчать дані Азійського банку розвитку (ADB – Asian Development Bank).

Нинішній прогноз збитків від коронавірусу для глобальної економіки перевищив попередні передбачення аналітиків ADB, повідомляє BBC. Такі фінансові втрати – від 5,8 до 8,8 трильйона доларів – дорівнюють 6,4%-9,7% обсягів світового виробництва.

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Такі збитки спричинені тим, що заходи щодо уповільнення поширення COVID-19 продовжують паралізовувати економічну діяльність в усьому світі. Влада низки країн змушена була вжити агресивних дій, щоб стримати економічний спад внаслідок коронавірусу.

Верхня межа збитків, оцінена у 8,8 трлн доларів, базується на припущенні аналітиків, що обмеження повноцінної діяльності підприємств триватиме ще шість місяців. Нижня межа – 5,8 трлн доларів – передбачає, що карантинні обмеження будуть діяти ще три місяці й паралізовуватимуть виробничі потужності.

Коронавірус у світі: наслідки для економіки

Світові центральні банки докладали зусиль, щоб знизити базові процентні ставки та вводити масштабні стримувальні заходи для боротьби з наслідками коронавірусу, який сколихнув фінансові ринки та викликав поблоювання щодо початку глибокої світової рецесії.

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Учора, 14 травня, нові числа продемонстрували величезний вплив COVID-19 на найбільшу економіку світу – США. Так, кількість американців, які звернулися за допомогою з безробіття на минулому тижні, збільшилась майже на 3 мільйони осіб. У результаті майже чверть працездатного населення США хоче отримати різні види пільг від держави.

На початку цього тижня голова Федеральної резервної системи США Джером Павелл заявив, що відновлення американської економіки, ймовірно, буде повільнішим, ніж було спрогнозовано раніше.

У той же час було підраховано, що обсяг державної фінансової допомоги Великої Британії для боротьби коронавірусом зріс до 123,2 мільярда фунтів.