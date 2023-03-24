СБУ затримала інженера "Мотор Січі": якою роботою на Росію відзначився зрадник

Служба безпеки України затримала ще двох російських агентів. Цікаво, що серед них інженер-конструктор заводу "Мотор Січ".

Інженер та ще один агент ФСБ проводили розвідувально-підривну діяльність на Київщині та Запоріжжі.

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Інженера "Мотор Січі" підозрюють у держзраді

За даними слідства, на початку лютого 2023 року чоловіків завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Алтайському краю. Зробив це через телеграм-канал, де фігуранти періодично публікували свої прокремлівські коментарі.

Виконуючи вказівками ворога, агенти розвідували місця розташування українських військових об'єктів та правоохоронних органів.

У Запоріжжі поплічником ворога виявився інженер-конструктор підприємства "Мотор Січ", який збирав інформацію про Сили оборони на території обласного центру. Співробітники СБУ затримали зрадника під час виконання ним розвідувального завдання – фотографував будівлі військового шпиталю та прокуратури з прив'язкою до місцевості,

– зазначили в держоргані.

Затримання інженера "Мотор Січі" та ще одного російського агента / Фото СБУ

Іншого російського агента затримали вже у передмісті Києва, коли він намагався сфотографувати одну з будівель ДСНС. Розвідувальна інформація була потрібна окупантам для завдання ракетних ударів та підготовки диверсій.

Під час обшуку у затриманих виявили мобільні телефони з доказами виконання ворожих завдань та листування з агресором. Їм повідомили про підозру у державній зраді та відправили в СІЗО.

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