Тихо бачить, що робить ворог: розробники з Харкова презентують унікальний дрон Sirko

Команда науковців з Харкова за підтримки інженерів з інших областей розробила перший український розвідувальний безпілотник Sirko. Він максимально невидимий для ворога, безшумний і має декілька специфічних режимів.

Про це в ефірі 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. Безпілотник непомітний для розвідки, а відстань, яку він може подолати, дозволяє скоригувати роботу наших Сил оборони по позиціях ворога.

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На честь отамана

Безпілотник назвали на честь отамана-характерника Івана Сірка, а також військової бригади, відзначила кореспондентка. Щодо інших переваг, то Sirko легкий у виробництві.

"На конвеєрі можна штампувати умовні тіла літачка до 200 на день за належної фінансової підтримки меценатів, волонтерів, держави. Загалом на місяць команда може виготовити до 1000 безпілотників", – повідомила вона.

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Український конкурент

Sirko може стати хорошим конкурентом для тих дронів, які наразі закуповують волонтери з-за кордону, порівняла кореспондентка. Його вартість приблизно однакова.

Важлива особливість, що оператор, який керує цим літачком, працює на безпечній відстані. А ще він простий у ремонті,

– додала вона.

Наразі проходять випробування дрона, де він показує себе дуже добре. Міноборони знають про цю розробку і, ймовірно, скоро Sirko зможе допомогти українським військовим боротися з окупантами.

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