Деякі інженери з КНДР вже на Донеччині, а 3 тисячі солдатів – на Курщині, – Коваленко

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що деякі військовослужбовці КНДР, відправлені на війну проти України, уже знаходяться на нашій території. Загалом до Росії Північна Корея відправила 12 тисяч військових.

Їх усіх поступово будуть вводити в бої. Про це пише керівник ЦПД Андрій Коваленко.

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На Донеччині присутні інженери з КНДР

За словами Коваленка, наразі 3 тисячі північнокорейських солдатів перебувають на території Курської області.

Їх поступово будуть вводити в бій у різні підрозділи армії Росії, їхні російські документи вже готові. Вони будуть у російській формі, а пропаганда видаватиме їх за калмиків, тувинців та бурятів. Це лінійні частини,

– повідомив керівник ЦПД.

Згодом Росія планує їх залучати до бойових дій на тимчасово окупованих територіях. Втім, деякі інженери з КНДР уже присутні на Донеччині.

Усі плани російського керівництва, як повідомив Коваленко, наразі уже відомі.

До слова, представник України Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що війська з Північної Кореї почнуть брати участь у бойових діях проти України уже з листопада.