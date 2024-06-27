Північна Корея може відправити інженерні війська на окуповані території: аналіз ISW

Після візиту Путіна до Кім Чен Ина Північна Корея відправить на окуповані території України свої військові будівельні та інженерні сили. Відомий період їх перекидання та орієнтовна кількість.

Відповідну інформацію повідомив телеканал Південної Кореї. За його даними, КНДР може скерувати сили на допомогу російським загарбникам на окупованих територіях вже у липні 2024 року.

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Що відомо про ймовірне відправлення сил КНДР на окуповані території

Північна Корея відправить військово-будівельні та інженерні сили для участі в "відновлювальних роботах" в окупованій Донецькій області вже в липні 2024 року,

– повідомляють аналітики.

Південнокорейський телеканал TV Chosun написав, що сили скерують на окуповану частину Донецької області. Мовляв, там вони відновлюватимуть інфраструктуру в окупованому Донецьку.

У Північній Кореї військові мають 10 інженерних бригад. За даними Південної Кореї, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин може заробляти від Росії до 115 мільйонів доларів щороку, якщо відправить росіянам 3 – 4 інженерні бригади в окуповану Україну.

Росія, схоже, прагне створити коаліцію дружніх держав з історично теплими зв'язками з Радянським Союзом, включаючи Північну Корею і В'єтнам, щоб сформувати основу альтернативного світового порядку,

– написали аналітики ISW.

Вони також пояснили, що наразі не бачать повідомлень, які б вказували на те, що військові Північної Кореї мають намір брати участь у бойових діях в Україні. Проте фахівці американського Інституту вивчення війни переконані – пряма північнокорейська інженерна підтримка може:

вивільнити російську бойову міць для операцій уздовж лінії фронту;

сприяти російським зусиллям з розширення військової інфраструктури та оборонних укріплень на окупованій території України.

До речі, 25 червня 2024 року на брифінгу представник Пентагону генерал-майор Пет Райдер заявив, що Північна Корея має "поставити під сумнів" рішення відправити свої війська як "гарматне м***о" в незаконній війні Росії проти України. Проте він запевнив, що США будуть стежити за цим.

Варто зауважити, що про відповідне рішення Північної Кореї стало відомо після першого за 24 роки візиту Путіна в КНДР. Тоді він з диктатором Північної Кореї Кім Чін Ином підписали угоду про "глибоке стратегічне партнерство".