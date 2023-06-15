Обережно, Росія готує низку ІПСО: поширюватиме фейки про громадянство українських діячів

Російські загарбники готують низку інформаційно-психологічних операцій. Зокрема, розповідатимуть про нібито громадянство держави-агресора українських діячів.

Російські спецслужби готують нові провокації стосовно представників Сил оборони та безпеки України. Такі дані СБУ виявила під час контррозвідувальної діяльності.

Зверніть увагу Що таке ІПСО та як його застосовує Росія: пояснення спеціаліста Страткому ЗСУ

Запустити ІПСО планують вже незабаром

Так, за оперативними даними, співробітники 5 служби ФСБ планують цілу низку ІПСО.

В основу має увійти дезінформація про нібито "російське громадянство" українських державних діячів, керівництва Сил оборони і безпеки та їхніх родин, а також інших посадових осіб,

– попередили в СБУ.

"Правдоподібність" та доказову базу фейків має забезпечити, зокрема:

внесення ФСБ до державних реєстрів Росії записів, які нібито повинні підтверджувати версію ворожих спецслужб;

підробка документів українських державних діячів та представників Сил оборони.

Старт реалізації ворожого ІПСО в українському інформаційному полі запланований вже на найближчий час.

Не маючи успіхів на полі бою, ворог прагне будь-якими методами підірвати психологічно-емоційний стан українських воїнів на передовій та дестабілізувати ситуацію в країні,

– наголосили у Службі безпеки.

Також додали, що СБУ системно відстежує всі подібні маніпуляції, викриває та затримує агентів Кремля, які свідомо допомагають ворогу всередині нашої держави. Підкреслили: "Разом працюємо на Перемогу України!".

Читайте також Колаборанти в Криму масово просять про евакуацію: у розпорядженні 24 Каналу опинилися документи

Нещодавні ІПСО російського агресора

Нещодавно окупанти почали поширювати ІПСО, що нібито "Казахстан вступає у війну проти України". Мовляв, китайська броньована техніка уже ешелонами їде до Казахстану, а звідти потрапляє в Росію. Однак, це черговий інформаційний вкид, наголосив Валерій Клочок – керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

До речі, Клочок також розвіяв ІПСО про нібито постачання Пекіном зброї Москві. За його словами, Китай може бути зацікавленим у заморожені, зупиненні війни, але точно не в підтримці.

Окрім того, росіяни вкотре поширювали фейки про нібито знищення танків Leopard. Втім, полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан зазначив, що "Леопарди" поки що не вводилися на бойове чергування у великій кількості. Росіяни ж порозстрілювати John Deere.

Як працює російська пропаганда: дивіться відео