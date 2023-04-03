Вчать українську, ріжуть сало на Корані, одягають форму ЗСУ: як ІПСО росіян межує з божевіллям

Російські спецслужбісти провели низку операцій із розповсюдження вкидів для звинувачення захисників України у скоєнні воєнних злочинів буцімто на ґрунті релігійної нетерпимості. Крім того, без зупину триває "поточна" робота агресорів над спробами підтримувати серед наших громадян певний градус істерії.

Російські окупанти, що займаються створенням та розповсюдженням інформаційних вкидів, постійно вчаться на своїх помилках, вивчають соцмережі та адаптуються під конкретні ситуації для посилення ефективності своєї роботи. Як з початку 2023 року загарбники не лише відкрили для себе новий напрямок інформаційно-психологічних спецоперацій, але й достатньо серйозно покращили власні навички, розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.

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Варто відзначити, що офіцери російських інформвійськ, які здебільшого підпорядковуються ГРУ, не просто змогли залучити до своєї роботи людей зі знанням української, але й організували її вдосконалення.

Спробували вдарити навіть по іноземному легіону

Російські ІПСО варто розділяти на декілька категорій. Для кожної з них створюють особливу форму подачі, а також обирають потрібні канали розповсюдження.

Загалом за останні місяці росіяни намагалися поширювати ІПСО, націлені на:

внутрішню російську аудиторію;

українське цивільне суспільство;

Сили оборони України;

населення країн Заходу.

Так, для демотивації військовослужбовців окупанти намагаються досліджувати проблеми, які існують у війську, для їх гіперболізації. Або ж просто вигадують ситуації, яких ніколи не існувало.

І якщо раніше більшість вкидів створювали російською мовою, то зараз злочинці намагаються майже повністю перейти на українську. Зрозуміло, що наразі погане володіння нашою мовою є слабкою стороною ворога, однак не можна не зауважити, що у середньостроковій перспективі профільні працівники російських спецслужб цю проблему подолають.

Втім, наразі при створенні більшості фейків окупанти користуються застосунками-перекладачами, на чому їх легко підловити. Наприклад, для демотивації військовослужбовців ЗСУ нерідко розповсюджують картинки про неможливість переведення з одного підрозділу в інший, додаючи до реально існуючої проблеми вигадані факти.



Приклад роботи російських спецслужб по демотивації бійців ЗСУ / Скриншот з українських спільнот у телеграм

Паралельно з такими "поточними" вкидами росіяни продовжують робити й більш трудомістку роботу із записом відео та залученням до процесу жителів Криму або Донбасу, не показуючи при цьому їх обличчя (україномовні з Кубані виявилися занадто неефективними).

Схема, за якою діють вкрай погані режисери, абсолютно типова: чоловіків перевдягають в у піксель ЗСУ та змушують грати роли за примітивним сценарієм.

Так, аби показати, що українські оборонці буцімто погано ставляться до військових із Херсона, окупанти зняли відповідну постанову. Не будемо вказувати всі їх проколи, аби не надавати підказок для покращення підривної роботи, але ж у шорт-ліст "Оскара" ця короткометражка навряд попаде. Хоча, звісно, можуть бути різні варіанти.

Дивіться відео російського вкиду для спроб посіяти розбрат між бійцями ЗСУ:

Подекуди окупанти навіть залучають знавців іноземних мов, аби, наприклад, спробувати зупинити процес набору фахівців до іноземного легіону. На щастя росіян, у лавах терористичних військ вистачає різноманітніх фанатів "русского мира" з багатьох країн світу.

Саме так і було знято ролик, на якому "злобні ЗСУшники колотять палкою бразильця". На записі навіть можна послухати справжню бразильську португальську, щоправда, як зазначають експерти, вкрай погану.

Дивіться відео російського вкиду з побиттям нібито бразильського добровольця:

Підходи до українського суспільства не змінилися

Що ж стосується намаганням росіян вплинути на цивільних українців, то тут тактика загарбників залишилися незмінною. Окупанти й надалі намагаються посіяти паніку купою повідомлень про "необхідність відведення військ з Бахмута", розповідають про те, як "мобілізація дорівнює смерті" та поширюють всілякі подібні історії. Не забуваючи при цьому створювати величезну кількість контенту на кшталт "СБУ штрафує вас за наявність родичів у Росії".

Звісно, серйозного впливу на суспільство подібне не несе, однак масовані вкиди у стилі "розпові вчительке" все ж таки діють за принципом крапля камінь точить.

Чергове абсурдне ІПСО росіян – "розпові вчительке" / Скриншот із пропагандистських ЗМІ

Та й звітувати керівництву про тисячі спецоперацій офіцерам із ГРУ, що мають три класи освіти, якось треба. А в цьому випадку на якість та ефективність глибоко наплювати.

Дивіться відео вкиду росіян про штрафи українців за родичів у Росії:

Дуже хочуть підняти Кавказ

Якщо ж аналізувати діяльність російських сил психологічних спецоперацій для внутрішніх споживачів, то можна казати про відчайдушні намагання загарбників спровокувати мусульманські народи Кавказу для їх більш активної участі у війні проти України.

Ще перед настанням Рамадану окупанти майже одночасно запустили кілька фейкових відео, на яких вже традиційно перевдягнуті у піксель окупанти спалювали Коран на багатті.

Дивіться відео, як перевдягнуті в українську форму росіяни спалюють Коран:

Майже водночас із цим вкидом за допомогою тих самих джерел комунікації росіяни почали поширювати відео з нарізанням сала на Корані. Однак при цьому взагалі епічно "спалилися", адже у кадр потрапив спеціалізований ніж, який росіяни закуповували для підрозділу кадировців "Ахмат". Ймовірно, що заради звинувачення українців підлеглі буцімто набожного лідера Чечні спокійно дивилися на те, як паплюжать їх релігійні символи.

Дивіться відео, як російські окупанти під виглядом українців різали сало на Корані:

Однак буквально через декілька тижнів після цих вкидів росіяни спромоглися зняти вже набагато краще підготовлений ролик про "розстріл автівки з жінкою та дитиною". Фейк вийшов як завжди недолугим, однак окупанти намагалися водночас і загалом дискредитувати ЗСУ, і, знову ж таки, посіяти зерно конфлікту на релігійному ґрунті.

Дивіться відео з перевдягнутими у форму ЗСУ росіянами та "розстрілом цивільної автівки":

Подібні й достатньо гучні вкиди хоч і розходяться на велику аудиторію, майже ніяк не впливають на внутрішню ситуацію в Україні, бо вкрай ідіотськими фейками неможливо похитнути довіру до ЗСУ. Тим не менш, казати, що окупанти у такий спосіб не досягають певної мети, не можна. Адже ІПСО націлені передусім на внутрішнього російського споживача, якому немає різниці, що саме казатимуть "українці" на відео. Головне для авторів фейків – аби російські глядачі побачили Коран чи почули прізвище, що свідчить про належність "жертви" до сповідуючих іслам народів.

Крім того, окупанти ще й намагалися впливати на різноманітні міжнародні правозахисні організації, котрі готові не розбиратися в ситуації та звинувачувати Україну у скоєнні будь-яких злочинів. А таких, на жаль, дуже багато.

То ж через те, що російському війську критично не вистачає людей, масову мобілізацію Путін проводити боїться, а воювати руками поневолених народів Кавказу Кремлю вкрай зручно, можна із впевненістю казати, що такі спроби спровокувати населення Чечні, Дагестану, Інгушетії та інших мусульманських республік до оголошення джихаду неодмінно продовжуватимуться. Тим паче, що Рамадан триватиме до 20 квітня.

Як виявити російський вкид та не допомагати окупантам

Оскільки для кожної інформаційно-психологічної спецоперації правдиве твердження про те, що чим більше людей подивилося вкид, тим більшу він має ефективність, українці самі постійно допомагають російським офіцерам.

Розповсюдження російських фейків у нашій інформаційній площині на 90% залежить зовсім не від окупантів, а від того, наскільки велика кількість користувачів самостійно розсилатиме вкид друзям чи у соцмережах.

І доки українці не навчаться чітко відрізняти ворожі ІПСО від правдивої інформації, не почнуть стримувати себе від зайвих репостів, російські наративи матимуть свій вплив на українське суспільство. То ж перш за все, кожному громадянину варто вміти швидко розпізнавати вкиди. Наразі головним їх маркером є мова. У відео, що знімають на замовлення ГРУ, завжди чутно шалений акцент, купу нехарактерних українській слів, а також багато інших деталей, що видають у перевдягнутих у форму ЗСУ росіян.

Подібні ролики категорично не можна розсилати нікому, навіть зі словами "оце жесть, який вкид". Те ж саме стосується картинок, аудіозаписів та текстів, які викликають сумніви, можуть дискредитувати Сили оборони України чи можуть нести загрозу морально-психологічному стану людей.



Як не піддаватися на російські ІПСО / Інфографіка 24 Каналу