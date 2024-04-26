ІПСО чи справжні наміри: у ОВА пояснили, чому евакуюють лікарні Києва
Росіяни намагаються тиснути на громадян й психологічно. Так, у мережі з'явилася інформація, нібито ворог хоче завдати ударів по лікарнях Києва.
В Київській ОВА ухвалили рішення про евакуацію двох медзакладів в Оболонському районі – з міркувань безпеки. Влада зазначає, що не може ризикувати навіть попри те, що реальної загрози атаки станом на зараз немає.
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Що відомо про евакуацію
У Київській обласній військові адміністрації пояснили рішення про евакуацію двох лікарень столиці. Влада зазначає, що наразі зростає кількість ворожих ІПСО, які спрямовані аби посіяти паніку і дестабілізувати ситуацію в нашій країні. Водночас значна їх частина спрямована на Київ.
Так, 26 квітня у мережі з'явилася інформація про те, що Росія має намір вдарити ракетами по двох київських лікарнях – в тому числі й дитячій. Задля безпеки влада ухвалила рішення про евакуацію, адже дії ворога є непередбачуваним.
Наразі немає жодного підтвердження, яке б свідчило, що Росія насправді збирається завдати таких ударів. Втім, для нас життя та здоров’я наших людей і наших дітей – це найвища цінність. Тому, з міркувань безпеки, було прийнято рішення про евакуацію двох лікарень, одна з яких дитяча, розташованих на вулиці Богатирській,
– пояснили в ОВА.
У структурі запевнили, що з огляду на постійні ракетні удари вони не можуть ризикувати. Батьки дітей мають бути спокійні і впевнені в безпеці свого чада. Ці заходи є превентивними, адже станом на зараз реальної загрози атаки немає.
Заява КДБ Білорусі
- Очільник КДБ Білорусі Іван Тертеля під час Всебілоруських народних зборів погрожував міфічним "терористам", які нібито "сховалися" у двох київських лікарнях. Він заявив, що "їх настигне покарання, попри те, що своїм лігвом вони обрали лікарні".
- Віталій Кличко наголосив, що задля забезпечення безпеки дітей та персоналу їх терміново переводять в інший медзаклад. Київська влада співпрацює з правоохоронцями і спецслужбами, отримуючи інформації про рівень загрози.
- Служба безпеки України закликає сприймати будь-які заяви представників Білорусі про "терористів" в українських лікарнях як черговий прояв психологічних операцій. Проте наша країна вже 3 рік протистоїть Росії, тому безпека є пріоритетом. Тож і спеціальні служби, і представники місцевої влади реагують згідно з передбаченими протоколами дій. Це потрібно аби нівелювати навіть потенційну загрозу.