Дві країни відкликали підписи під комюніке Саміту миру: у Зеленського відреагували

Ірак і Йорданія відкликали свої підписи під комюніке Саміту миру, який відбувся 15 – 16 червня. Потрібно дочекатись офіційної реакції Швейцарії як організатора. Однак у цьому немає нічого поганого, головне – сторони були присутні.

Це 24 Каналу зауважив радник голови ОПУ Михайло Подоляк. За його словами, Ірак та Йорданія можуть мати залежність від відносин з Росією або країнами, які займають нейтральну позицію.

Читайте також Темп не збавлятимемо, – Зеленський у зверненні пообіцяв наступні кроки після Саміту миру

"Насамперед потрібно дочекатись офіційної реакції швейцарської сторони як організатора. Але я у цьому не бачу нічого поганого. Сторони були присутні, свою позицію сказали. Вони можуть мати певні залежності від відносин з Росією чи з країнами, які займають нейтральні позиції. Наприклад, Китаєм. Тому можуть відкликати підписи", – прокоментував він.

Не можна було очікувати ідеального саміту

На Саміті миру були присутні 92 держави та 8 міжнародних організацій. Михайло Подоляк зазначив, що факт присутності дуже важливий. Однак не можна було очікувати ідеального форуму, де всі країни, які займали протягом двох років нейтральну позицію, відразу сказали б, що стали проукраїнськими.

Не всі були готові підписати навіть таке комюніке, де не мовилось про необхідність примусити Росію залишити територію України, що було бажано, що буде далі обговорюватись. Але сам факт дискусії дуже добрий. Практично всі країни Європи, багато країн Глобального Півдня, африканського континенту були присутні,

– підкреслив радник голови ОПУ.

Зокрема, не підписали комюніке країни, які входять до БРІКС. Також держави, де тільки відбулись вибори. Наприклад, Індія, Мексика зараз формують свої позиції, враховують, що потрібно спочатку внутрішній порядок денний взяти під контроль, щоб можна було синхронізовано підходити до прийняття зовнішньополітичних рішень.

"Є підписанти Угорщина, Словаччина, Грузія, Сербія. Це дуже важливо. Ситуативно країни можуть робити різні заяви. Вони нам можуть не подобатись. Але коли держави говорять про свою стратегію, національні стратегії, ці країни приєднуються до загального розуміння всіх ризиків та викликів, які несе війна. Тому вони займають абсолютно правильні позиції у цьому сенсі", – сказав посадовець.

Коли може відбутись наступний Саміт миру

У МЗС Швейцарії заявили, що наступний Саміт миру можуть провести до президентських виборів у США, які відбудуться у листопаді 2024 року. Радник голови ОПУ заявив, що спочатку необхідно дочекатись, як почнуть працювати інструменти примусу.

Насамперед це суттєве збільшення постачання зброї Україні, інший тип та перебіг подій по лінії фронту. Для цього потрібні авіація, далекобійні компоненти, дрони у більшій кількості, артилерійські снаряди і так далі.

Якщо цього немає, ключовий інструмент примусу не працює, то тоді перспективно говорити про ефективні переговори чи подальші саміти тяжко буде. Це зрозуміло не тільки для нас, але й для наших партнерів. Цей інструмент примусу має бути активізований у більшому масштабі,

– наголосив він.

Другий інструмент примусу – це економічні важелі впливу, санкції. Третя ініціатива – це суттєве збільшення дипломатичного тиску на Росію. Цей тиск має бути синхронізований, зокрема, і країнами, які займають нейтральну позицію щодо війни в України. Адже продовольча, ядерна, енергетична безпека, безпека вільної торгівлі, вільного судноплавства важлива для усього світу.

Крім того, важливо, щоб Росія припинила були членом різних міжнародних організацій. Зокрема, МАГАТЕ. Країна-агресорка вже давно вийшла з різних безпекових договорів.

"Це все треба синхронізувати, тиснути на Росію. Якщо ці інструменти тиску, примусу будуть працювати, то ми будемо бачити вже шлях до другого саміту і до більш об'єктивних переговорних процесів. Бо сьогодні це все поки наміри", – додав Подоляк.

Однак перший Глобальний саміт миру дав розуміння, які інструменти потрібно використовувати, як їх активізувати, як вони будуть впливати на подальший перебіг подій у війні.

Що сталося з підписами Іраку і Йорданії