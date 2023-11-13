Був талановитим грузинським офіцером – загинув за Україну: відійшов у вічність Іраклі Курцікідзе

За свободу нашої держави віддають свої життя не лише українці. Зокрема, на війні проти Росії загинув грузинський доброволець Іраклі Курцікідзе.

У неділю, 12 листопада, про це повідомили з ЗМІ з посиланням на міністерство закордонних справ Грузії, яке підтвердило загибель бійця. Навчався він у Тбіліському державному медичному університеті.

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На війні загинув доброволець з Грузії

Загибель воїна Іраклі Курцікідзе прокоментував керівник грузинської групи в українських Силах спеціальних операцій підполковник Вано Надірадзе.

Найсильніший і найталановитіший грузинський офіцер героїчно загинув два дні тому (10 листопада – 24 Канал), ми просто не писали, поки рідні не дізналися. Іраклій Курцікідзе залишив Україні велике ім'я, брате, заради Грузії…

– написав Нарідзе.

Водночас журналісти зазначають, що від початку повномасштабного вторгнення у боях за Україну загинуло понад 50 грузинських добровольців.



Іраклі Курцікідзе загинув на війні проти України / Фото зі соцмереж

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблого бійця. Вічна пам'ять Герою.



Грузинський доброволець, що загинув за Україну / Фото зі соцмереж

Найкращі віддають життя за Україну