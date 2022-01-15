В Іраку підірвали офіси політичних партій
Джерело:Xinhua
У столиці Іраку 14 січня невідомі кинули ручні гранати на офіси двох головних сунітських партій. На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.
Деталі вибухів у Багдаді
Інциденти трапилися зранку у п'ятницю на півночі та заході Багдада. Про це повідомили в міністерстві внутрішніх справ Іраку.
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Невідомі особи кинули ручну гранату у штаб-квартиру політсили Taqaddum Alliance, яку очолює спікер парламенту Мохаммед аль-Халбусі.
Інша атака була спрямована на офіс партії Azem Alliance. Її главою є бізнесмен Хаміс аль-Ханджар.
Хто саме кинув гранати – наразі невідомо.
Раніше партії об'єдналися
Після виборів, які відбулися у жовтні 2021 року, цим двом сунітським політичним партіям вдалося домовитися про співпрацю й створити коаліцію у парламенті.Довідка. Сунізм – це основний напрям в ісламі, представники якого вважають, що халіфом (правителем) може бути лише та людина, яка має репутацію і звання богослова й правознавця вищого рангу. Зокрема – мудрий і фізично здоровий чоловік.
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