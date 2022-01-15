В Іраку підірвали офіси політичних партій

У столиці Іраку 14 січня невідомі кинули ручні гранати на офіси двох головних сунітських партій. На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Деталі вибухів у Багдаді

Інциденти трапилися зранку у п'ятницю на півночі та заході Багдада. Про це повідомили в міністерстві внутрішніх справ Іраку.

До теми У казахському Актобе біля адмінбудівлі прогриміли вибухи: постраждали люди

Невідомі особи кинули ручну гранату у штаб-квартиру політсили Taqaddum Alliance, яку очолює спікер парламенту Мохаммед аль-Халбусі.

Інша атака була спрямована на офіс партії Azem Alliance. Її главою є бізнесмен Хаміс аль-Ханджар.

Хто саме кинув гранати – наразі невідомо.

Раніше партії об'єдналися

Після виборів, які відбулися у жовтні 2021 року, цим двом сунітським політичним партіям вдалося домовитися про співпрацю й створити коаліцію у парламенті.

Вибухи в Україні та світі: останні новини

На південному заході Китаю витік газу спровокував вибух, через який обвалилася їдальня. Внаслідок трагедії щонайменше 10 людей загинули, а ще багато – постраждали.

31 грудня у Бельгії трапився потужний вибух у будинку. Відомо, що він зруйнував одразу декілька квартир, адже провалилися стіна та перекриття між поверхами. На місці події рятувальники знайшли тіла 4 людей.

У тимчасово окупованій Ялті у багатоквартирному житловому будинку трапився вибух газоповітряної суміші, а після нього спалахнула пожежа. На щастя, жертв внаслідок інциденту немає.

Сунізм – це основний напрям в ісламі, представники якого вважають, що халіфом (правителем) може бути лише та людина, яка має репутацію і звання богослова й правознавця вищого рангу. Зокрема – мудрий і фізично здоровий чоловік.