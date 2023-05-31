Іран анонсував демонстрацію гіперзвукової ракети, яка "краща" за російські "Кинджал" і "Циркон"
Джерело:IRNA
Іранський бригадний генерал заявив, що вони проведуть демонстрацію ракети, яка летить до 16 тисяч кілометрів за годину. Це швидше, ніж російський "Кинджал", який летить до 12 тисяч кілометрів за годину.
Командувач повітряно-космічних сил Корпусу вартових ісламської революції Амір-Алі Хаджізаде заявив, що ракета навіть зможе обходити ППО. Про розробку цієї ракети Тегеран вперше повідомив у листопаді 2022 року.
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Що відомо про нову іранську ракету
Ця ракета має високу швидкість (близько 12 – 13 Маха) і може маневрувати в атмосфері та поза нею,
– заявив Амір-Алі Хаджізаде.
Командувач повітряно-космічних сил Корпусу вартових ісламської революції також сказав, що ця ракета націлена на протиракетні системи потенційного супротивника.
"...Є великим стрибком у розвитку ракетної техніки Ірану", – заявив Хаджізаде.
До речі, якщо Іран говорить правду, то 12 – 13 Махів – це орієнтовно 16 тисяч кілометрів за годину. Для порівняння:
- російський "аналогонєтний" "Кинджал" – це 10 Махів, тобто 12 тисяч кілометрів за годину;
- путінський "Циркон" – це 9 Махів, що відповідає орієнтовно 11 тисяч кілометрів за годину.
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Що цьому передувало
- Буквально 27 травня Іран, який перебуває під санкціями, заявив, про успішне випробування нової балістичної ракети Khorramshahr-4. Її дальність – 2 000 кілометрів. Ракета здатна нести боєголовку вагою 1,5 тонни.
- Також у Тегерані сказали, що можуть атакувати Ізраїль та військові бази США на Близькому Сході.
- Міністр оборони Ірану Мохаммадреза Аштіані під час випробувань сказав, що нова ракета призначена для "друзів" країни, щоб "допомогти миру та стабільності в регіоні та надати їм всіляку підтримку". Проте він не уточнив, про яких саме "друзів" мовиться – Росію чи арабські держави. Детальніше про нове випробування Ірану – читайте тут.