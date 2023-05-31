Іран анонсував демонстрацію гіперзвукової ракети, яка "краща" за російські "Кинджал" і "Циркон"

Іранський бригадний генерал заявив, що вони проведуть демонстрацію ракети, яка летить до 16 тисяч кілометрів за годину. Це швидше, ніж російський "Кинджал", який летить до 12 тисяч кілометрів за годину.

Командувач повітряно-космічних сил Корпусу вартових ісламської революції Амір-Алі Хаджізаде заявив, що ракета навіть зможе обходити ППО. Про розробку цієї ракети Тегеран вперше повідомив у листопаді 2022 року.

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Що відомо про нову іранську ракету

Ця ракета має високу швидкість (близько 12 – 13 Маха) і може маневрувати в атмосфері та поза нею,

– заявив Амір-Алі Хаджізаде.

Командувач повітряно-космічних сил Корпусу вартових ісламської революції також сказав, що ця ракета націлена на протиракетні системи потенційного супротивника.

"...Є великим стрибком у розвитку ракетної техніки Ірану", – заявив Хаджізаде.

До речі, якщо Іран говорить правду, то 12 – 13 Махів – це орієнтовно 16 тисяч кілометрів за годину. Для порівняння:

російський "аналогонєтний" "Кинджал" – це 10 Махів, тобто 12 тисяч кілометрів за годину;

путінський "Циркон" – це 9 Махів, що відповідає орієнтовно 11 тисяч кілометрів за годину.

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Що цьому передувало