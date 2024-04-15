Визначимося вже найближчим часом, – ЦАХАЛ про відповідь Ізраїлю на іранську атаку
Джерело:ABC News
Після іранської атаки на Ізраїль, яка сталася вночі 13 квітня, ЦАХАЛ готує потужну відповідь. Для цього ізраїльський уряд вивчає "широкий спектр варіантів" можливої відповіді на дії Ірану.
Речника Армії оборони Ізраїлю Пітер Лернер наголосив, що рішення щодо відповіді Ірану ухвалять 15 квітня. Або ж це може статися найближчим часом.
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Ізраїль готує відповідь Ірану на атаку
Лернер повідомив, що військові окреслили низку можливих відповідей на іранську ракетну атаку. Потенційна реакція Ізраїлю може варіюватися від задання удару до утримання від будь-яких військових дій. Ці варіанти охоплюють численні потенційні сценарії, як зазначив Лернер.
У заяві, оприлюдненій сьогодні прессекретарем ЦАХАЛ, було оголошено, що уряд Ізраїлю ухвалить рішення про додаткові заходи або сьогодні, 15 квітня, або найближчими днями.
Масштаби відповіді ще визначаються
- Ізраїльський чиновник 15 квітня розповів журналістам CNN, що не збирається залишити іранську атаку без відповіді. За словами ізраїльтянина, наразі масштаби відповіді на іранський обстріл ще визначають військово-політичне керівництво країни.
- Водночас високопоставлений чиновник адміністрації президента США Джо Байдена та високопоставлений чиновник Пентагону, розповіли журналістам NBC News, що американці стурбовані, що Ізраїль може зробити щось швидко у відповідь на атаки Ірану, не думаючи про можливі наслідки. Водночас чиновники вважають, що ізраїльтяни не прагнуть розширення конфлікту або прямої війни з Іраном.
- Крім того, журналісти The New York Times з посиланням на анонімного ізраїльського чиновника повідомляє, що відповідь Ізраїлю буде скоординована з його союзниками. Тому наразі ізраїльський уряд веде консультації з країнами-партнерами.
- Також президент США повідомив, що його країна не буде втручатися в ймовірну операцію проти Ірану. Про це він особисто повідомив прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу під час телефонної розмови.
- В Ірані цинічно заявили, що буцімто "попереджали" інші країни про напад за 72 години до обстрілу. У деяких країнах дійсно підтвердили, що отримували повідомлення від Тегерану про підготовку до масованих ударів по Ізраїлю. Водночас у США наголошують, що відповідної інформації не отримували.