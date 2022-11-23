Іран атакував ізраїльський танкер Shahed-136, яким Росія обстрілює Україну: деталі розслідування

23 листопада 2022 , 11:23
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Джерело:

The Times of Israel

МВС США підтвердили, що дрон-камікадзе, який атакував ізраїльський танкер, був іранським. Мовиться про Shahed-136, яким Росія атакує Україну.

Фахівці вивчили уламки та виявили, що це та сама модель, яку Іран поставив до Росії під час вторгнення в Україну. Офіційні особи кажуть, що його запустили по ізраїльському танкеру з бази "Корпусу вартових Ісламської революції".

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Подробиці розслідування

У вівторок слідчі ВМС США підтвердили, що начинений вибухівкою безпілотник, який минулого тижня вдарив по нафтовому танкеру, пов'язаному з ізраїльським мільярдером біля узбережжя Омана, був іранським Shahed-136.

Експерти з вибухових речовин піднялися на борт корабля, щоб оцінити пошкодження, у тому числі дірку шириною 76 сантиметрів (30 дюймів), пробиту в його борту, а також зібрати уламки та залишки бомби.

Докази були проаналізовані у лабораторії у штаб-квартирі П'ятого флоту США в Бахрейні та ідентифіковані як Shahed-136,
– повідомили ВМС США.

Західні та ізраїльські офіційні особи заявили, що атаку здійснили з бази Корпусу вартових ісламської революції в південно-східному іранському місті Чабахар.

Іранський напад на комерційний танкер, що проходить через міжнародні води, був навмисним, кричущим і небезпечним, оскільки він ставив під загрозу життя екіпажу корабля і дестабілізував безпеку на морі на Близькому Сході,
– заявив віце-адмірал Бред Купер, командувач Центрального командування ВМС США. 

У чий танкер влучили

  • Інцидент трапився у Перській затоці. Танкер Pacific Zircon належить сінгапурській компанії Eastern Pacific Shipping ізраїльського мільярдера Ідана Офера. Під час атаки "шахідом" судно під ліберійським прапором перевозило газойль.
  • У результаті атаки ніхто не постраждав. Корпус судна має незначні ушкодження. Водночас витоку вантажу чи потрапляння води зафіксовано не було.
  • Ізраїльські та американські офіційні особи одразу після нападу заявили, що підозрюють, що за цим стоїть Іран.
  • Американські військові вважають, напад загрожує міжнародному судноплавству, торгівлі та "свободі судноплавства цим найважливішим водним шляхом".

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Автор: Анастасія Кушпіт