По-перше, Іран слабкіший внутрішньо та зовнішньо. Про це пише Павло Клімкін, інформує 24 Канал.

Іранці не мають сенсу майбутнього, не знають, хто прийде на заміну аятолі Алі Хаменеї, якому 86 років. Вони також частково втратили своїх "союзників" – таких як "Хезболла" або хусити в Ємені. Китай та Росія будуть допомагати, але чи можуть врятувати від американського президента Дональда Трампа?

По-друге, санкцій буде ще більше – від США та Європейського Союзу. Трамп схопив кураж і буде ускладнювати торгівлю Ірану і не тільки шляхом додаткових мит на торгових партнерів Ірану, а й через блокаду.

І, по-третє, в керівництва Ірану немає друзів – є партнери. Вони потребують Ірану, але можуть жити і з іншим керівництвом, яке може бути не кращим, але знову таки іншим.

Венесуела, Іран, Арктика... Нам критично важливо не втратитися в цьому списку пріоритетів США і вже не тільки США. І не забувати, що весь світ з Вашингтону видно через призму Китаю.