ЗМІ пишуть, що Іран допоміг спланувати атаку на Ізраїль: реакція Тегерану

9 жовтня 2023, 08:42
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Джерело:

The Wall Street Journal

Іран міг допомогти бойовикам спланувати атаку на Ізраїль. Втім, наразі у Тегерані заперечують причетність до нападу.

За словами високопоставлених членів ХАМАСу та Хезболли, представники служби безпеки Ірану допомогли спланувати раптову атаку на Ізраїль. Остаточно напад схвалили на зустрічі в Бейруті минулого понеділка.

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Іран з серпня міг допомагати готувати атаку на Ізраїль 

За даними джерел, офіцери Корпусу вартових Ісламської революції Ірану працювали з ХАМАС ще з серпня. Зокрема, аби розробити повітряний, наземний та морський план вторгнення в Ізраїль.

Деталі операції уточнили під час кількох зустрічей у Бейруті. До речі, у них взяли участь офіцери КВІР і представники підтримуваних Іраном угруповань бойовиків, зокрема ХАМАС і Хезболла.

Представники США зазначали, що не бачили доказів причетності Ірану.

Ми ще не бачили доказів того, що Іран керував цією конкретною атакою або стояв за нею, але це, безумовно, довгий зв'язок,
– сказав держсекретар Ентоні Блінкен.

Офіційний американський представник цих зустрічей зазначив, що на даний момент у США немає жодної інформації. Тим часом європейський чиновник і радник сирійського уряду надав такі ж дані про участь Тегерану в підготовці нападу, як і високопоставлені члени ХАМАС і Хезболли.

Ізраїль звинуватив Іран, заявивши, що він стоїть за нападами, хоча й опосередковано. окрім того, служби безпеки пообіцяли завдати ударів по керівництву, якщо Тегеран визнають відповідальним за вбивство ізраїльтян. 

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Іран заперечує свою причетність 

The Jerusalem Post пише, що в понеділок, 9 жовтня, Іран заперечив свою причетність до атак на Ізраїль.

Рішучі кроки палестинців є цілком законним захистом від семи десятиліть окупації та жахливих злочинів незаконного сіоністського режиму. Ми підтримуємо Палестину без застережень. Однак ми не залучені у палестинській відповіді, яку здійснила лише сама Палестина,
– заявила іранська делегація в ООН.

Зверніть увагу! Вперше за 50 років Ізраїль проголосував за оголошення війни. До цього востаннє пункт 40 "Алеф" застосовували ще під час Війни Судного дня, коли Сирія та Єгипет напали на Ізраїль.
Автор: Юлія Лобурак