ЗМІ пишуть, що Іран допоміг спланувати атаку на Ізраїль: реакція Тегерану

Іран міг допомогти бойовикам спланувати атаку на Ізраїль. Втім, наразі у Тегерані заперечують причетність до нападу.

За словами високопоставлених членів ХАМАСу та Хезболли, представники служби безпеки Ірану допомогли спланувати раптову атаку на Ізраїль. Остаточно напад схвалили на зустрічі в Бейруті минулого понеділка.

Усе, що відомо Ізраїль офіційно оголосив стан війни, у ході конфлікту загинули дві українки: бої досі тривають

Іран з серпня міг допомагати готувати атаку на Ізраїль

За даними джерел, офіцери Корпусу вартових Ісламської революції Ірану працювали з ХАМАС ще з серпня. Зокрема, аби розробити повітряний, наземний та морський план вторгнення в Ізраїль.

Деталі операції уточнили під час кількох зустрічей у Бейруті. До речі, у них взяли участь офіцери КВІР і представники підтримуваних Іраном угруповань бойовиків, зокрема ХАМАС і Хезболла.

Представники США зазначали, що не бачили доказів причетності Ірану.

Ми ще не бачили доказів того, що Іран керував цією конкретною атакою або стояв за нею, але це, безумовно, довгий зв'язок,

– сказав держсекретар Ентоні Блінкен.

Офіційний американський представник цих зустрічей зазначив, що на даний момент у США немає жодної інформації. Тим часом європейський чиновник і радник сирійського уряду надав такі ж дані про участь Тегерану в підготовці нападу, як і високопоставлені члени ХАМАС і Хезболли.

Ізраїль звинуватив Іран, заявивши, що він стоїть за нападами, хоча й опосередковано. окрім того, служби безпеки пообіцяли завдати ударів по керівництву, якщо Тегеран визнають відповідальним за вбивство ізраїльтян.

Важливо Кількість невпинно росте: скільки загиблих і постраждалих в Ізраїлі та Секторі Гази

Іран заперечує свою причетність

The Jerusalem Post пише, що в понеділок, 9 жовтня, Іран заперечив свою причетність до атак на Ізраїль.

Рішучі кроки палестинців є цілком законним захистом від семи десятиліть окупації та жахливих злочинів незаконного сіоністського режиму. Ми підтримуємо Палестину без застережень. Однак ми не залучені у палестинській відповіді, яку здійснила лише сама Палестина,

– заявила іранська делегація в ООН.