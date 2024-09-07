Іран міг уже передати Росії балістику: у Білому домі відреагували

У Білому домі заявили, що якщо Іран передав чи уже передав Росії балістичні ракети, це буде "драматичною ескалацією" у підтримці Тегераном війни Росії проти України.

Про це заявив речник Ради з нацбезпеки Білого дому Шон Саветт. При цьому він не підтвердив і не спростував цього факту.

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"Ми попереджали про те, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну безпекове партнерство між Росією та Іраном поглиблювалося, і що ми стурбовані цим. Ми і партнери чітко заявили на самітах G7 і НАТО , що ми готові відповідати серйозними наслідками", – додав речник.

У представництві Ірану при ООН заперечили твердження про передачу Іраном Росії балістичних ракет.

Зауважте. Глава Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що іранська балістика, яку передають росіянам, летить на відстань до 120 кілометрів, а український дрон – 1500 – 1800 кілометрів.

Чи передав Іран балістичні ракети Росії