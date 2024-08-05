США розгортають додаткову військову потужність на Близькому Сході для деескалації напруженості

Сполучені Штати вирішили перекинути на Близький Схід додаткові війська. Це має допомогти у деескалації зростання напруженості в регіоні

Регіональна напруженість зросла після вбивства Ісмаїла Ганії, лідера палестинського ісламістського угруповання ХАМАС, у Тегерані, а також Фуада Шукра, старшого військового командира ліванського угруповання "Хезболла", у Бейруті.

До теми Ізраїль готується до багатоденної атаки з боку Ірану та Хезболли, – ЗМІ

Що роблять США, щоб загасити напруженість на Близькому Сході

Президент США Джо Байден скличе свою групу національної безпеки в ситуаційну кімнату в понеділок, 5 серпня, щоб обговорити події на Близькому Сході, про що повідомив Білий дім. Там додали, що американський лідер також поговорить з королем Йорданії Абдаллою.

Американська служба новин Axios повідомила, що держсекретар США Ентоні Блінкен сказав своїм колегам з країн G7, що Іран і "Хезболла" можуть почати атакувати Ізраїль вже 5 серпня, посилаючись на три джерела, проінформовані про розмову. Але Блінкен, згідно з Axios, зазначив, що незрозуміло, як саме Іран і "Хезболла" атакуватимуть, і не знає точного часу.

У п'ятницю Пентагон заявив, що розгорне додаткові винищувачі та військові кораблі ВМС у регіоні.

Загальна мета полягає в тому, щоб "знизити температуру" в регіоні, стримати ці атаки та захиститися від них, а також уникнути регіонального конфлікту,

– сказав Джонатан Файнер, заступник радника Білого дому з національної безпеки.

У Пентагоні також наголосили, що міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив підтримку Сполученими Штатами безпеки Ізраїлю та "права на самооборону від загроз з боку Ірану, ліванської "Хезболли", хуситів та інших підтримуваних Іраном терористичні групи".

Окрім того, Ентоні Блінкен також розмовляв із прем'єр-міністром Іраку Мухаммедом Шиа ас-Судані 4 серпня та підкреслив важливість того, щоб "усі сторони вжили заходів для заспокоєння регіональної напруженості, уникнення подальшої ескалації та просування стабільності".

До слова, Джо Байден висловив сподівання, що Іран не буде мстити Ізраїлю за вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії. Водночас американський лідер наголосив, що точно не знає, яке саме остаточне рішення ухвалить Іран.