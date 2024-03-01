Відповідь буде "швидкою і жорсткою": у США застерегли Іран від продажу Росії балістики

Державний департамент США застеріг Іран від продажу Росії балістичних ракет. У випадку, якщо це станеться, Іран отримає "швидку та жорстку реакцію світової спільноти".

Про це заявив речник відомства Метью Міллер, ідеться в офіційному прес-релізі Департаменту, інформує 24 Канал. Зазначають, що США стежать за ситуацією щодо поглиблення військових зв'язків між Іраном та Росією.

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Зокрема, американські партнери вивчають дані щодо запуску іранського супутника космічним ракетоносієм російського виробництва.

Союз двох "недружніх" до США країн американські дипломати вважають "шкідливим для України, для сусідів Ірану і всього світу".

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