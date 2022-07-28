Знайшли партнера з неякісної зброї, – політолог про "союз" Ірану та росії

росія просить Іран про безпілотники, і там, начебто, погодилися продати їх путіну. Але експерти кажуть, що ця неякісна техніка протистоятиме українській армії, яка має сучасне західне озброєння.

Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він вважає, що Іран міг погодитися на таке, бо його, в першу чергу, могли зацікавити гроші.

До теми Верховний лідер Ірану підтримав повномасштабний наступ росії на Україну

За його словами, США не дуже зацікавлені в іранських безпілотниках, лише в тому, щоб заблокувати їх продаж терористичним організаціям, типу росії.

Давидюк наголосив, що якість безпілотників США та Ірану – це просто земля і небо.

"росіяни хотіли б купити безпілотники десь в Європі чи в Штатах, але їм ніхто не продає. До того ж, ми не знаємо, щоб хоч якась війна велася успішно іранськими безпілотниками", – сказав він.

Політолог пояснив, що Іран має якусь зброю, але це замкнена держава, вона агресивно налаштована, розвиває військові технології та намагається збагачувати уран, щоб мати власну ядерну зброю.

Давидюк додав, що це високоякісна точна зброя.

росіяни знайшли собі класного партнера по неякісній зброї, і я думаю, що вони обоє (Іран та росія) будуть щасливі. А Україна, яка сьогодні залучає найкрутішу зброю Заходу у великій кількості зможе протистояти меншою кількістю людей проти російської армії,

– запевнив він.

Політолог вважає, що те, що росіяни будуть посилюватися підсанкційними країнами і країнами третього світу - це виглядає прекрасною картинкою на перспективу.

Іран може передати росії свої безпілотники:

11 липня в США заявили, що росія просить Іран передати безпілотники. Радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван тоді наголошував, що вони не знають, чи москва вже отримала ці апарати. Але була інформація, що там готові навчити росіян ними користуватися.

Цікаво, що в МЗС Ірану заявили, що не збираються робити ніяких дій, які можуть призвести до подальшої ескалації війни в Україні. Тому вони не будуть допомагати жодній зі сторін

Утім, командувач Сухопутними військами Ірану Кіомарс Хейдарі згодом, навпаки, сказав, що країна готова експортувати безпілотники та іншу зброю для так званих "дружніх країн", куди входить росія.

Поки не відомо, чи Іран таки передав безпілотники окупантам.

Відео до теми – сенат США закликав Держдеп оголосити росію спонсором тероризму