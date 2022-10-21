Іран умисно допомагає Кремлю у війні: СБУ відкрила справу щодо постачання Росії дронів

Росія не здатна здолати Україну у повномасштабній війні власними силами. Тож вона користується допомогою Білорусі та Ірану. Щодо останнього СБУ уже відкрила провадження.

Воно стосується умисного постачання країні-агресорці іранських дронів, якими ворог атакує цивільну інфраструктуру. Також справа стосуватиметься передачі балістичних ракет малої дальності.

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Іран умисно допомагає Росії

За даними, якими володіють слідчі СБУ, можна стверджувати, що Іран, а також його оборонно-промисловий комплекс діють на користь Росії. Вони допомагають Кремлю продовжувати повномасштабну війну, яку він сам почав.

Розслідування, яким уже займаються слідчі, має встановити деталі постачання іранських дронів "Shahed-136" і "Mohajer-6", а також балістичних ракет малої дальності "Fateh-110" та "Zolfaghar".

Мета відповідного розслідування – встановити поіменно причетних до передачі зброї. Також виявити способи та маршрути транспортування озброєння. Усе це зроблять для того, щоб надалі можна було притягнути до відповідальності причетних.

"Той, хто допомагає Росії обстрілювати мирні українські міста і села, має також відповідати за воєнні злочини Росії. Бо не можна свідомо продавати маніяку наточений ніж, а потім дивуватися, що він вбиває людей", – наголошує очільник СБУ Василь Малюк.

Глава СБУ підкреслив, що відомство продовжить шукати докази того, що "Шахіди" – іранські дрони. Також проводитимуть необхідні експертизи, щоб довести причетність Ірану. Нагадаємо, що росіяни всіляко намагаються переконати, що мовиться саме про "Герань", зроблену в країні-агресорці. Але всі ж прекрасно знають та розуміють, що наліпки на корпусі БпЛА недостатньо, щоб вважати його саме російським.

Додамо, що причетних очікує серйозний термін ув'язнення. Їх можуть посадити на 12 років за ґрати за співпрацю з державою-агресором.

Чому Іран допомагає Росії

Відповідь на це питання спробували дати в Інституті з вивчення війни. Укладачі звіту вважають, що Росію та Китай Іран вважає своїми стратегічними партнерами. Тими, хто буцімто допоможе повалити верховенство США.

Й оскільки Україна продовжує успішно протистояти російській агресії, то Іран допомагає Кремлю. Для цього надає озброєння і робитиме це доти, поки Україна не здолає Росію. Адже в такому разі допомагати буде нікому.

Водночас військовий експерт Олег Жданов запевняє, що іранські дрони – лише квіточки. Серйознішими для України проблемами будуть саме ракети з цієї країни-терористки.

А от американський політолог Раміс Юнус припускає, що найближчими тижнями ми отримаємо далекобійні ракети. За його словами, цим займається як влада нашої держави, так і міжнародні партнери.

Зауважимо, що іранський снаряд типу "Скад" може долати свою максимальну відстань у 300 кілометрів за 313 секунд. Тож такі снаряди небезпечні, адже з моменту запуску до влучання мине заледве більше як 5 хвилин.

Та й збивати іранські ракети буде складніше. А все тому, що в них зовсім інакша конструкція. Головна частина боєприпасу, яким зможе володіти Росія, у польоті відокремлюється.

Варте уваги – чим ще небезпечні іранські ракети: дивіться відео