Школа пропаганди Кремля дається взнаки: Іран показав кадри з Чилі, як "наслідки" атаки Ізраїлю

Пропагандисти по всьому світу діють однаково, намагаючись ввести в оману своїх громадян, щоб показати бодай якусь успішність своїх злочинних дій. Цього разу у скандал потрапило державне телебачення Ірану.

Іранські пропагандисти показали своїм громадянам відео, стверджуючи, що це нібито "успішне" ураження Ізраїлю ввечері 13 квітня. Однак це відео виявилося фейковим.

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Журналісти BBC наголосили, що державне телебачення Ірану кілька разів показало відео пожежі двомісячної давності в Чилі, стверджуючи, що це свідчення успішної поразки цілей в Ізраїлі.

Відео було показано кілька разів під час прямої трансляції масового повітряного удару Ірану Ізраїлем. На ньому було знято автомагістраль на тлі сильної пожежі, що висвітлила нічне небо,

– наголосили у виданні.

Водночас іранське державне телебачення заявило, що це, мовляв, свідчення того, що іранські безпілотники й ракети "щойно успішно прорвалися через ППО Ізраїлю і вразили заздалегідь намічені цілі".

Зрештою журналісти знайшли оригінальний відеокліп, опублікований у тіктоці у лютому 2024 року під час масштабної лісової пожежі біля чилійського міста Вінья-дель-Мар. Крім того, на кадрах чути, як жінка щось говорить іспанською.

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Варто зазначити, що кілька іранських інформаційних агентств також поширили це відео, розповсюдивши подібну неточну інформацію.

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