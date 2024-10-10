Напруження між Іраном та Росією: що це означає для Близького Сходу та США

У США заявили, що поглиблення зв'язків між Іраном і Росією дестабілізує ситуацію не лише на Близькому Сході, але й у цілому світі. Ба більше, країна-агресорка вже давно залучена до конфліктів в Ізраїлі, Секторі Гази та Ірані.

Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян, додавши, що у цих війнах країна-агресорка проявляє себе не так активно як у Сирії. Головним дестабілізатором завжди був Іран.

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США змінюють ставлення щодо Росії

Раніше Росія не хотіла псувати стосунки з Ізраїлем, який займав м'яку, але все ж проросійську позицію. Сполучені Штати сподівалися, що саме присутність Росії у цілій низці конструкцій навколо Сирії і їхніх стосунків між Іраном та Ізраїлем стануть фактором стримання та стабілізації.

Але в цьому випадку плани США не спрацювали та виявилися не відповідними до поточних реалій. Владімір Путін почав підіймати ставки, а за низкою конфліктів у регіоні стояла саме Росія.

Звісно, Іран – це фундаментальна проблема, але Росія додатково озброює терористичні організації та провокує ескалаційні кроки. Навіть більш рішуче, ніж це потрібно для Ірану. У цьому сенсі існує додаткове напруження між Іраном і Росією,

– зауважив політолог.

Тому зараз у США переосмислюють підхід до Росії. Адже бачать, що країна не піддається стримуванню. Це можливо тільки силою, втім Захід, ймовірно, не дозрів до рішучих кроків. Хоча відчувається повільна зміна вектора з політики стримування до політики примусу.

У процесах розуміння Росії Захід відстає від України, країн Балтії. Перехід до того, що Росія розуміє тільки мову сили – це достатньо серйозна еволюція, яка відбулася за останні роки,

– додав Олег Саакян.

За його словами, європейців зараз більше турбує ситуація в Україні, тоді як американців – ситуація на Близькому Сході.

Нагадаємо, увечері 1 жовтня Іран завдав масованого удару по Ізраїлю, використавши сотні ракет. Було зафіксовано кілька влучань, втім система ППО дуже добре спрацювала.