Не фатально: Дикий пояснив, які ракети Іран міг передати Росії

Є інформація, що Іран поставив Росії понад 200 балістичних ракет Fateh-360. Ці ракети мають дальність дії 120 кілометрів. Це навіть менше, ніж у російських С-300. Однак в іранських ракет більша боєголовка.

Це 24 Каналу зауважив ветеран російсько-української війни Євген Дикий. За його словами, це неприємна новина, однак це не фатально.

До теми Влаштували бартер: в Ірані все ж визнали, що передали Росії ракети

"Це вкрай неприємно, але абсолютно не фатально. Це не 200 ядерних ракет. Це 200 ракет Fath, які мають дальність дії 120 кілометрів. Це навіть менше, ніж у російських ракет із комплексу С-300. Щоправда, тут більша боєголовка, ніж у ракети С-300", – сказав він.

Ще 200 болючих ударів

Євген Дикий зазначив, що все одно це погана новина саме для прифронтових міст. Російські окупанти будуть відстрілювати іранські балістичні ракети Fateh-360 приблизно за 50 кілометрів за лінією фронту.

Але це ще 200 болючих ударів. Вони не будуть підвозити пускові на нулі у жодному разі. Приблизно за 50 кілометрів за лінією фронту вони будуть їх відстрілювати. На жаль, у межах приблизно 70-кілометрової смуги вздовж фронту вони завдадуть ще 200 якихось ударів,

– пояснив він.

Що про це відомо