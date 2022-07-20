Верховний лідер Ірану підтримав повномасштабний наступ росії на Україну

Після зустрічі з путіним верховний лідер Ірану змінив свою думку щодо повномасштабного вторгнення росії в Україну. Він заявив, що якщо путін не розпочав би війну, то "бридка сторона" розпочала б її першою.

Лідер ісламської революції в Ірані Сеєд Алі Хосейні Хаменеї заявив, що Іран не підтримує загибелі невинних людей, проте в путіна начебто не було іншого вибору.

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Лідер Ірану повторює риторику Путіна

Під час зустрічі з путіним Сеєд Алі Хосейні Хаменеї заявив, що якби той не почав війну, її нібито все одно почала б "бридка сторона".

Війна за фактом жорстка річ та Ісламська республіка Іран не рада загибелі безневинних людей. Однак у вашому випадку, якби ви не придумали ініціативу, бридка сторона зі своєю ініціативою почала б війну,

– сказав він путіну.

Хаменеї також заявив, що Захід не хоче, щоб росія була сильною та назвав НАТО небезпечною організацією.

Якщо дорога буде відкрита НАТО, вона не побачить жодних перешкод перед собою, і якби ви не протистояли їй в Україні, то вона сама почала б війну під приводом Криму,

– заявив лідер Ірану під час зустрічі з диктатором.

Раніше в Ірані казали, що не підтримують жодну сторону

Раніше міністр закордонних справ Ірану казав, що не підтримує жодну сторону "конфлікту". Хоч насправді зв'язок росії з Іраном був очевидним для всіх, оскільки країна передавала країні-агресорці своє озброєння.

Чому путін приїжджав в Іран

Санкції та дипломатична ізоляція далися в знаки, тож путін прибув і Іран для того, щоб домовитись про закупівлю іранських безпілотників.

Влада Ірану заявила, що не продаватиме безпілотники росії, але радник Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що у США є дані про те, що Тегеран таки готується продати кілька сотень БпЛА.

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