Ізраїль відреагував на погрози Ірану про "війну на знищення"

В МЗС Ізраїлю відреагували на погрози Ірану. Там зазначили, що країна не відступить від операції проти Хезболли.

Зазначимо, що представництво Ірану в ООН заявило, що в разі атаки Ізраїлю на Ліван "почнеться війна на знищення". У відомстві стверджували, що таку разі розглядають "повне залучення всіх фронтів опору".

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Ізраїль не відступить

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац у соцмережі Х, більш відомій як твітер відреагував на заяви Ірану про знищення країни. Він зазначив, що відповідь Ізраїлю чітка.

Якщо Хезболла не припинить вогонь і не вийде з південного Лівану, ми будемо діяти проти неї з усією силою, поки безпека не буде відновлена ​​і жителі не зможуть повернутися до своїх домівок,

– вказав він.

Водночас дипломат наголосив на тому, що режим, який погрожує знищенням, заслуговує на знищення.

Нагадаємо, що 23 червня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що нинішня фаза боїв проти ХАМАС у Секторі Гази згортається. Він зазначив, що закінчення операції звільнить більше сил для протистояння Хезболлі. Нетаньягу пообіцяв кинути війська на північ.