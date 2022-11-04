Розвідка США вважає, що Іран попросив Росію допомогти з ядерною програмою, – СNN

Іран, який активно допомагає Росії зброєю, розраховує на допомогу країни-агресорки у підтримці іранської ядерної програми.

Про це свідчать нові розвіддані США, які отримали журналісти CNN.

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За словами джерел, розвіддані припускають, що Тегеран просив Москву допомогти у придбанні додаткових ядерних матеріалів і допомоги у виготовленні ядерного палива.

Чому це небезпечно

Як пояснюють журналісти, паливо може допомогти Ірану привести в дію його ядерні реактори та потенційно може ще більше скоротити "час ядерного прориву" Ірану – тривалості, необхідної для того, щоб Тегеран зібрав достатню кількість ядерного матеріалу для створення ядерної бомби.

Телеканал зазначає, що поки що неясно, чи погодилася Росія допомогти, оскільки Кремль давно показово виступає проти отримання Тегераном ядерної зброї.

Ще у вересні 2021 року Міноборони Ізраїлю попередило, що Іран зможе створити ядерну бомбу за 2 – 3 місяці. ЗМІ пишуть, що Іран ще ніколи не був настільки близький до створення ядерної зброї.

Як Іран допомагає Росії у війні

Крім того, що Іран продає Росії свої дрони-камікадзе, Тегеран має намір поставити Кремлю тисячу балістичних ракет малої дальності класу "земля – земля".

Глава української розвідки Кирило Буданов заявляв, що Росія може вже у листопаді застосувати проти України іранські балістичні ракети малої дальності.

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