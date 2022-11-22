Іран провів з Україною експертну зустріч щодо дронів, які використовує Росія: що кажуть в МЗС

Іран не перший день постачає Росії дрони-камікадзе, якими та тероризує Україну. Ба більше, у ЗМІ вважають, що Іран запустив лінію з виробництва БПЛА в Росії.

У відповідь на це у Тегерані заявили про буцімто проведення експертної зустрічі з українськими фахівцями для розслідування цього питання. Про це заявило представництво Ірану в ООН у відповідь на заяву американського ЗМІ.

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Відповідь Ірану на звинувачення

В Тегерані заявили, що уже зроблені кроки у спільній взаємодії оборонних фахівців Ірану та України. Там також запевнили, що така співпраця продовжуватиметься до тих пір, поки "не зникне будь-яке непорозуміння з цього приводу". Постійний представник Ірану при ООН у Нью-Йорку додав, що ці "непорозуміння" можна вирішити шляхом продовження взаємодії з Україною.

У відповідь же на заяву Washington Post щодо запуску виробництва БПЛА в Росії, держава надіслала ноту до газети та підкреслила, що Іран звернувся з проханням спільної експертної зустрічі з українською владою для розслідування використання іранських безпілотників у війні в Україні.

Щодо співпраці Ірану та Росії, то представник при ООН підкреслив, що ці дві держави мають спільну оборонну, наукову та дослідницьку співпрацю. Триває вона уже протягом багатьох років. Ба більше, він зазначив, що період обмежень Ірану на зброю закінчився в жовтні 2020 року, а тому він може співпрацювати в галузі оборони з іншими країнами відповідно до своїх потреб та пріоритетів.

Відповідь МЗС України

Речник МЗС Олег Ніколенко підтвердив 24 каналу, що така експертна зустріч дійсно відбулася. Однак він відмовився розголошувати подробиці.

Водночас можу запевнити, що українська сторона продовжує вживати максимально жорстких заходів, аби унеможливити використання іранської зброї з боку Росії задля війни проти України,

– сказав Олег Ніколенко.

Також Україна уже довела до відома Ірану позицію про те, що наслідки співучасті у війні Росії будуть неспівставними із потенційною вигодою від співпраці з країною-терористкою.

Іранські БПЛА у руках Росії

Росія для своїх атак з літа постійно використовує іранські дрони "Shahed-136". Натомість в Ірані не раз заперечували таку співпрацю з країною-терористкою.

І це при тому, що російські літаки Іл-76 були помічені безпосередньо у Тегерані. Туди вони, як припускають у Sky News, привезли "винагороду" з Москви за озброєння, а через кілька годин вилетіли з іранськими дронами назад.

Також помічали й іранські вантажні літаки в аеропорті Росії, де з них вивантажували безліч габаритних коробок. Тоді припустили, що на борту була нова партія озброєння для ведення війни в Україні.

І лише 5 листопада Іран нарешті визнав, що постачав Росії дрони. Однак зазначив, що передав обмежену кількість безпілотників за кілька місяців до війни в Україні.

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