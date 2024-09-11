Дошкульна зброя, – Черник сказав, чи зможуть ЗСУ протидіяти іранським балістичним ракетам

На Заході повідомили, що Росія отримала від Ірану балістичні ракети. Тегеран передав Москві понад 200 ракет типу Fath-360 із дальністю до 120 кілометрів.

Офіційно влада Ірану не підтверджує надання балістики Росії. Однак один із політиків країни заявив, що відбувається бартер, де в обмін на ракети, росіяни передають пшеницю та сою. Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу, що Fath-360 це гібрид реактивних систем залпового вогню та ракет зенітного призначення.

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Застосування ракет по території України

Петро Черник зазначив, що за час повномасштабного вторгнення Росія застосувала по території України понад 15 тисяч ракет різного типу.

Останні масовані атаки ворога вказують на зміну тактики, адже раніше росіяни атакували військову та енергетичну інфраструктури. Зараз же, за словами військового експерта, три з чотирьох ракет Росія свідомо запускає по житлових будинках.

Зверніть увагу! Держсекретар США Ентоні Блінкен 10 вересня підтвердив, що Іран відправив Росії балістичні ракети. Окупанти можуть використати їх для ударів по Україні найближчими тижнями. Блінкен також анонсував нові санкції для Ірану через ці постачання, зокрема проти авіакомпанії Iran Air.

На думку Черника, аби Росія досягла якихось успіхів, атакуючи Україну, Іран має передати кілька тисяч ракет, але цього не відбудеться. Ймовірно, окупанти загалом отримають 500 – 600 ракет Fath-360 і кілька десятків Fath-110 та "Зульфікар" із дальністю 400 – 700 кілометрів.

Це дошкульна зброя, вона завдасть певних уражень, але варто знизити планку паніки, бо ці ракети можна перехоплювати. У нас (в Україні – 24 Канал) дієва система зенітно-ракетного прикриття,

– зауважив він.