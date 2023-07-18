Після скандалу з Росією Іран "дав ляпаса" Путіну й заговорив про Україну

Іран допомагає Росії скоювати геноцид. Зокрема, постачаючи, дрони-камікадзе, якими країна-терористка атакує територію України. Водночас на тлі територіального конфлікту в Ірані раптом заговорили про територіальну цілісність України.

Конфлікт між Росією та Іраном набирає обертів. На тлі цього в Ірані дали дзвінкого "ляпаса" Путіну й заговорили про територіальну цілісність України.

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Що стосується України, ми віримо в територіальну цілісність кожної країни, включаючи Україну, яка повинна бути головним пріоритетом всіх країн на основі міжнародного права, і, звичайно ж, ми продовжуємо підкреслювати закінчення війни шляхом політичного діалогу,

– заявили в Ірані.

Окрім того, офіційний Тегеран засудив позицію Росії щодо територіального конфлікту між Іраном та ОАЕ.

Деталі скандалу

Причиною скандалу стали острови Абу-Муса, Великий Тунб і Малий Тунб, які Іран контролює з 1971 року. Водночас в ОАЕ переконані, що мають права на ці території. Росія спільно з державими Перської затоки опублікувала заяву, у якій країни закликають врегулювати конфлікт дипломатичним способом. Така позиція країни-терористки неабияк образила Іран. Росію наполегливо закликали переглянути своє ставлення до ситуації. Окрім того, іранські політики та діячі виступили з критикою дій країни-терористки.