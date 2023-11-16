Іран вже має запаси збагаченого урану для створення 3 ядерних бомб: новий звіт МАГАТЕ

МАГАТЕ повідомляє, що Іран має досить збагаченого урану для створення трьох ядерних бомб. Сама країна відкидає намагання створити таку зброю, однак напруженість між агентством та Іраном лише зросла.

Відповідна інформація міститься у звіті Міжнародного агентства з атомної енергії. Однак там зазначають, що певні позитивні зрушення все ж є.

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Ситуація напружена, але не критична

Міжнародне агентство з атомної енергії повідомляє, що запаси іранського урану, збагаченого до 60%, зросли на 6,7 кілограма до 128,3 кілограма. Відповідний ріст зафіксований трохи більш як за два місяці – останній звіт опубліковано 4 вересня. Формально, Ірану достатньо урану для створення трьох ядерних бомб.

Це більш ніж утричі перевищує приблизно 42 кілограми, яких, за визначенням МАГАТЕ, теоретично достатньо для створення ядерної бомби при подальшому збагаченні,

– пише Reuters.

Однак темпи збагачення урану Іраном сповільнилися приблизно до 3 кілограм на місяць – раніше число сягало 9 кілограмів за той же термін. Ймовірно, це стало наслідком непрямих переговорів з США. Кількість чинних каскадів або кластерів уранозбагачувальних центрифуг також не змінилася.

При цьому відносини між МАГАТЕ та Іраном досі лишаються напруженими. У звіті агенства йдеться, що з вересня Тегеран не скасував "анулювання статусу" спеціалістів МАГАТЕ. Досі існують проблеми, які заважають ефективно проводити діяльність з перевірки в Ірані, зокрема на об'єктах зі збагачення.

Ядерні загрози у світі