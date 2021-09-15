Іран зможе створити ядерну бомбу за два-три місяці, – міноборони Ізраїлю

В Ізраїлі вважають, що Іран зможе створити ядерну бомбу у найближчі місяці. Зможуть зробити це завдяки достатній кількості матеріалу і здобутого потенціалу для цього.

Іран неухильно розвивав свою ядерну програму відтоді, як США вийшли з атомної угоди. Таку заяву дав міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц в інтерв'ю.

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Ядерна зброя в Ірану може з'явитися зовсім скоро

Міністр оборони Ізраїлю вважає, що дипломатичні зусилля не завадять ядерному прогресу Ірану. Іран має побоюватися, що США та їхні партнери налаштовані серйозно, заявив Ганц. На його думку, необхідно діяти за допомогою санкцій та політичного тиску з боку США, Росії, Китаю і Європи.

Також Ганц попередив, що в регіоні може початися "гонка" ядерних озброєнь. Мовляв, інші країни закуплять зброю в Пакистані чи деінде і почнуться жорсткі протистояння.

Розробка ядерної зброї Іраном і санкції

У червні 2015 року 6 країн – постійних членів Ради Безпеки ООН – США, Велика Британія, Франція, Китай, Росія і Німеччина, після багаторічних переговорів з Іраном, уклали атомну угоду (ВДП).

Вона створена, щоб не допустити розробки ядерної зброї в Ірані.

Угода передбачає різке обмеження Тегераном його ядерної програми, щоб запобігти створенню ядерної зброї. Міжнародна спільнота в обмін скасовує санкції, введені проти Ірану через його ядерну програму.

Зрештою в травні 2018 року США вийшли з "ядерної угоди" і відновили свої санкції щодо Ірану.

На початку лютого 2021 року верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї заявив, що країна повернеться до дотримання "ядерної угоди", тільки якщо США скасують свої санкції.

Відтак почали з'являтися тривожні повідомлення, що Іран має усі необхідні матеріали для створення ядерної зброї.

У січні Міжнародне агентство з атомної енергетики попередило, що Тегеран має намір відновити збагачення урану до 20% на об'єкті Фордо, що є порушенням умов ядерної угоди. Згодом, всупереч домовленостям, Іран приступив до збагачення урану до рівня 60%.