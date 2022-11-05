Іран узалежнив Росію від своєї зброї й тепер хоче допомоги у створенні ядерної зброї, – ISW

Іран, ймовірно, вже використовує залежність Росії в своїх цілях. Мовиться про те, що Москва залежна від постачання іранської зброї для війни в Україні.

Відповідну інформацію 5 листопада повідомили у звіті американського Інституту вивчення війни. Аналітики також додали, що російську залежність від Ірану посилить постачання нових безпілотників та, ймовірно, балістичних ракет.

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Іран хоче, щоб Росія допомогла створити ядерну зброю

Іран, ймовірно, вже використовує російську залежність від систем озброєнь іранського виробництва, щоб попросити Росію про допомогу в ядерній програмі,

– заявили в ISW.

Аналітики пригадали повідомлення американських ЗМІ 4 листопада, в якому мовилось про те, що Іран попросив в Росії допомоги з ядерною програмою.

За даними розвідки США, Тегеран просив Кремль допомогти:

купити додаткові ядерні матеріали;

а також виготовити ядерне паливо.

Це паливо може допомогти Ірану привести в дію ядерні реактори та скоротити "час ядерного прориву" Ірану. Мовиться про період, потрібний Ірану для створення ядерної бомби.

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Чому це небезпечно

В Ірані на початку листопада підняли червоний "прапор помсти" на двох мечетях.

Американська аналітична група Open Source Intelligence Monitor пояснила, що востаннє їх піднімали після вбивства генерала Касіма Сулеймані та за декілька днів до ракетного удару Ірану по авіабазі США Айн-аль-Асад в Іраку.

Буквально перед цим розвідка Саудівської Аравії передала США дані про те, що "найближчим часом" Іран збирається напасти на їхню країну та на Ірак.

Тегеран може це зробити, щоб відвернути увагу населення від протестів, які спалахнули в країні через вбивство поліцією 22-річної дівчини.

Після цього Джо Байден заявив, що ми звільнимо Іран, іранці звільнять себе дуже скоро.

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