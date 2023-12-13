Іран звинувачує, що Україна стала "чорним ринком" зброї для ХАМАС: у Києві різко відповіли

Глава МЗС Ірану назвав Україну "чорним ринком" зброї для угрупування ХАМАС. У Києві різко відповіли на його заяву.

Під час онлайн-виступу на Дохійському форумі 11 грудня, голова Міністерства закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян підтвердив надання підтримки ХАМАС, Хезболлі та Ісламському джихаду в минулому. Він заявив, що це нібито відповідало нормам міжнародного права.

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Звинувачення проти України

Коментуючи постачання зброї цим угрупованням, Хосейн Абдоллахіян заявив, буцімто одним із чорних ринків, з якого вони можуть отримати зброю, є Україна. У Міністерстві закордонних справ України цю інформацію заперечили.

Категорично відкидаємо провокативні та безпідставні звинувачення іранського представника. Такі твердження не відповідають дійсності,

– йдеться в повідомленні.

У міністерстві запевнили, що в Україні діють прозорі механізми моніторингу отримання та використання озброєння, отриманого від міжнародних партнерів. Це дозволяє активно і змістовно протидіяти пропаганді та фейковим звинуваченням, зокрема на зразок тих, які поширив глава МЗС Ірану.

Зв'язок Ірану з Росією

Лицемірність згаданої заяви стає ще більш очевидною, якщо врахувати підтверджені прямі поставки Іраном дронів Росії, які вже давно доведені реальними доказами та фактами, які Іран не хоче ані сприймати, ані бачити, попри їх абсолютну очевидність та безсумнівність,

– заявили в МЗС.

Відомство також вкотре застерегло Іран від наслідків підтримки війни проти України, які значно переважають будь-яку вигоду від співпраці з країною-агресоркою Росією. У листопаді 2023 року стало відомо, що Іран готується передати Росії балістичні ракети. Наслідки небезпечного співробітництва Росії відчули на собі українці постійними бомбардуваннями безпілотних літальних апаратів.

Українська зброя в ХАМАС: спростування звинувачень