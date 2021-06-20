В Ірані сталося аварійне відключення єдиної атомної електростанції

В Ірані у суботу, 19 червня, відбулася тимчасова аварійна зупинка єдиної атомної електростанції. Жителів країни вже попередили про можливі перебої з електрикою.
За даними співробітника Державної електроенергетичної компанії Голамалі Рахшанімехра, зупинка Бушерської АЕС триватиме приблизно 3 – 4 дні.
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АЕС розташована у Південному портовому місті Бушер. Її ввели в експлуатацію у 2011 році за сприяння Росії. Аварійна зупинка цієї АЕС сталася вперше в історії країни.
За даними видання ISNA, у Тегерані (столиці Ірану) довелося відключити від електропостачання 57 урядових і неурядових організацій, які вирізняються високим рівнем споживання електроенергії.
Це зробили, щоб запобігти перебоям електропостачання до міста.
АЕС у світі: останні новини
- У червні 2021 року у ЗМІ з'явилася інформація, що на китайській атомній електростанції "Тайшань" міг статися серйозний радіоактивний витік. Французька компанія, яка допомагає працювати АЕС, заявила про "неминучу радіологічну загрозу".
- Станом на 16 червня Китай офіційно визнав, що рівень радіації на АЕС підвищений. Водночас у країні попередили: це не становить загрози для людей.